Trump se muestra como Jesús y desata críticas de la derecha religiosa de EE.UU

El primer mandatario estadounidense, Donald Trump, generó una fuerte controversia al publicar en su red Truth Social una imagen en la que se lo ve caracterizado como una figura similar a Jesucristo, en una escena de sanación. La difusión ocurrió el pasado domingo 12 abril, luego de haber criticado al Papa León XIV y esta haberle respondido. La publicación provocó críticas tanto de opositores como de sectores conservadores religiosos que habitualmente lo respaldan.

La imagen, creada con inteligencia artificial, lo muestra con túnicas y una iluminación divina mientras realiza un gesto de curación, rodeado de símbolos patrióticos como banderas estadounidenses, águilas y elementos militares.

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Rechazo dentro de su propia base

Lo más llamativo del episodio fue la reacción negativa dentro de la propia derecha religiosa estadounidense. Referentes evangélicos, comentaristas conservadores e incluso aliados políticos calificaron la publicación como “blasfema” y ofensiva, especialmente por el uso de símbolos centrales del cristianismo.

Algunas figuras cercanas al trumpismo advirtieron que este tipo de representaciones cruzan un límite sensible, sobre todo en un contexto religioso y político cada vez más polarizado en Estados Unidos.

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Contexto de tensión con el Vaticano

La polémica se produjo además en paralelo a un fuerte enfrentamiento verbal entre Trump y el papa León XIV. El mandatario había criticado duramente al pontífice por sus posturas sobre política internacional e inmigración, calificándolo como “débil” en materia de seguridad y en política exterior, también en el posteo apunta que "Leo debería usar el sentido común y dejar de complacer a la izquierda" y que "Debería enfocarse en ser un gran Papa y no un político". Por su parte, el pontífice declaró, durante su vuelo hacia Argelia, que "no tiene miedo a la administración de Trump".

En ese marco, la imagen fue interpretada por analistas como una provocación adicional o un intento de reforzar una narrativa de liderazgo casi providencial.

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Religión y política, una relación cada vez más tensa

El episodio se inscribe en una tendencia más amplia: el uso creciente de símbolos religiosos en la política estadounidense. Trump ha recurrido en varias ocasiones a referencias religiosas para consolidar su vínculo con la base evangélica, un sector clave de apoyo.

Sin embargo, este tipo de representaciones también expone tensiones internas dentro del propio electorado conservador. Aunque la llamada derecha cristiana ha sido históricamente un sostén del trumpismo, no todos sus referentes avalan la apropiación directa de figuras sagradas en el discurso político.

Un nuevo foco de polémica

La publicación no solo reavivó el debate sobre los límites entre religión y política, sino que también generó interrogantes sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación pública y la construcción de liderazgos.

En un escenario político ya marcado por la polarización, el episodio suma un nuevo capítulo a la relación compleja entre fe, poder y estrategia electoral en Estados Unidos.

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