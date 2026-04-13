Según Donald Trump, Irán pidió reabrir el diálogo para frenar la escalada en el Golfo

Irán pidió formalmente la reapertura del diálogo bilateral con Estados Unidos luego del colapso de las conversaciones en Islamabad. Según afirmó el presidente Donald Trump desde el Despacho Oval, funcionarios del Gobierno se comunicaron nuevamente con su administración para intentar destrabar el conflicto. Este acercamiento ocurrió en un momento de extrema tensión, apenas horas después de que las delegaciones de ambos países abandonaran suelo paquistaní sin lograr acuerdos sobre el programa nuclear ni el libre comercio de crudo.

Pese a la intención de Teherán de volver a la mesa de negociaciones, la respuesta de Washington fue de una dureza absoluta. Trump insistió en que el objetivo principal de su Gobierno es impedir que Irán obtenga armas atómicas y aseguró que la presión no disminuirá hasta que se alcancen las condiciones estadounidenses. El mandatario mantuvo una postura de desconfianza ante el nuevo contacto iraní, calificándolo como una reacción ante el asfixiante cerco económico que su gestión impuso sobre la región.

Como respuesta inmediata al fracaso diplomático, Estados Unidos ordenó reforzar el bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz. Trump instruyó a la Marina para "eliminar de inmediato" cualquier embarcación iraní que intentara vulnerar el cerco en esta vía clave para el comercio internacional de petróleo. El cierre de los puertos iraníes, que entró en vigor este lunes, marcó una nueva fase de asedio militar que buscó neutralizar la capacidad de maniobra del Gobierno islámico.

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La escalada en el Golfo Pérsico provocó una subida inmediata en los precios internacionales del crudo y generó un clima de nerviosismo en los mercados globales. Trump enfatizó que la presión militar y económica se mantendrá hasta que Irán dé marcha atrás en su programa nuclear de forma verificable. El presidente reiteró que su país no cederá ante las presiones de Teherán y que la posibilidad de reactivar los bombardeos sobre objetivos militares sigue vigente como última instancia.

Finalmente, el mandatario validó su estrategia de confrontación directa como la única forma de garantizar la estabilidad regional. Para Trump, la comunicación de Irán tras la ruptura en Islamabad demostró la efectividad de las sanciones, aunque aclaró que no aceptará diálogos que no incluyan el fin total de las ambiciones nucleares de la república islámica. El escenario quedó planteado como un ultimátum: o Irán acepta las condiciones de la Casa Blanca o el asedio marítimo se profundizará hasta el colapso.

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Rechazo al Papa y el próximo objetivo: Cuba

En medio de la crisis diplomática, Trump descartó cualquier rectificación tras los pedidos de paz del papa León XIV. El Sumo Pontífice solicitó el fin inmediato de la violencia, pero el mandatario lo calificó de “débil” y aseguró que su postura sobre el conflicto es equivocada. Trump afirmó que no hay lugar para disculpas cuando la seguridad nacional está en juego, marcando un distanciamiento total con la autoridad del Vaticano respecto a la estrategia nuclear en Oriente Medio.

Respecto a la situación en el Caribe, el presidente adelantó que el Gobierno estadounidense pondrá el foco sobre Cuba una vez resuelta la crisis con Irán. Definió a la isla como una “nación en colapso” y no descartó una futura “toma de control amistosa” para terminar con décadas de gestión castrista. En su discurso, vinculó la debilidad de La Habana con el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, sugiriendo que el cerco energético es el paso previo a un cambio de régimen definitivo.

La política hacia la isla se mantuvo restrictiva, evaluando individualmente cada envío de petróleo para evitar el sostenimiento del sistema político cubano. Pese a que se permitió que un buque ruso descargara crudo en Matanzas, Trump advirtió que la presión será implacable. El mandatario recordó el apoyo de los exiliados cubano-estadounidenses y prometió que las "atrocidades cometidas por el régimen de La Habana" no quedarán impunes bajo su estrategia de seguridad exterior.

TC/ML