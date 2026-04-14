Lagarde afirma que la economía europea se ubica entre el escenario base y el adverso

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la economía de la zona del euro se ha alejado del escenario base de la institución para la guerra en Irán, aunque no lo suficiente como para justificar actualmente una inclinación hacia un aumento de la tasa de interés.

“Estamos entre el escenario base y el adverso”, dijo Lagarde a Bloomberg Television el martes en Washington, donde asiste a las reuniones de primavera del FMI.

Consultada sobre si el BCE tiene un sesgo hacia el endurecimiento de la política monetaria, Lagarde dijo que no. “Tenemos una brújula que apunta a la estabilidad de precios basada en la estabilidad financiera”, afirmó.

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El BCE evalúa qué acción es necesaria tras seis semanas y media de combates en Medio Oriente que han impulsado con fuerza los costos de la energía y deteriorado la confianza económica. La inflación de los precios al consumidor en Europa ya ha superado con creces el objetivo del 2%. La cuestión clave es cuán persistente será este aumento.

Los mercados consideran que los incrementos de tasas son solo cuestión de tiempo, descontando más de dos movimientos de un cuarto de punto este año. Pero con el destino de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en el aire, se inclinan en contra de un aumento en la próxima reunión del 29 y 30 de abril.

Las nuevas proyecciones del FMI publicadas previamente el martes pueden aportar algo de claridad, al sugerir una inflación global más rápida junto con un crecimiento más débil. En los 21 países de la zona del euro, se prevé que los precios al consumidor suban 2,6% este año, en línea con la propia previsión del BCE.

Varios funcionarios del banco central con sede en Fráncfort consideran que ese escenario base es menos probable a medida que el conflicto se prolonga y el cierre del estrecho de Ormuz empeora.

Eso acercaría el escenario adverso que contempla que la inflación alcance un máximo de 4,2%. Si la situación se deteriora aún más, un escenario severo incluye una breve recesión y aumentos de precios superiores al 6%.

Seguimiento

Por ahora, los responsables de la política monetaria observan cuán intensamente los mayores costos de energía se trasladan a otras partes de la economía, con especial atención a factores como las demandas salariales, que aumentaron con fuerza después de que la inflación superara el 10% tras el ataque de Rusia a Ucrania en 2022.

“Hemos dicho muy claramente que necesitaríamos datos para actuar, pero que no dudaríamos en hacerlo”, dijo Lagarde. “Eso refleja bien nuestra posición. Necesitamos los datos para analizar si esto es algo transitorio, si será de corta duración y volveremos a lo anterior, por así decirlo. Aunque no creo que eso sea realmente posible”.