El Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco en un riesgo emergente que empieza a escalar en la agenda financiera global: la inteligencia artificial. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, advirtió que el sistema monetario internacional no está preparado para enfrentar amenazas cibernéticas de gran escala derivadas del avance de esta tecnología.

“No tenemos la habilidad colectiva de proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud”, afirmó Georgieva en una entrevista con CBS, antes de que comiencen las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, según la agencia AFP. La funcionaria agregó que estos riesgos “no dejan de crecer de forma exponencial”, en un contexto donde la velocidad de desarrollo tecnológico supera la capacidad de regulación.

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El canal económico en este caso no es tradicional como tasas, dólar o commodities, sino tecnológico. La preocupación del FMI apunta a que la inteligencia artificial puede amplificar vulnerabilidades en infraestructuras críticas del sistema financiero: desde sistemas de pagos hasta redes bancarias y mercados de capitales. Un ataque o falla a gran escala podría interrumpir transacciones, afectar la confianza y generar episodios de inestabilidad financiera.

El punto cobró relevancia tras una reunión del viernes 10 de abril entre autoridades financieras de Estados Unidos, donde se discutieron los riesgos de ciberseguridad asociados a nuevos desarrollos de IA.

En ese marco, la empresa Anthropic decidió posponer el lanzamiento de su modelo “Mythos”, al considerar que en su estado actual podría resultar “muy peligroso”. Según la compañía, el sistema tiene capacidad para detectar fallas informáticas inéditas a una velocidad sin precedentes, lo que abre tanto oportunidades como riesgos.

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El caso activó alertas en el sector. Anthropic convocó a un consorcio de grandes tecnológicas —incluidas Google, Nvidia, Apple y Microsoft— para testear el modelo antes de cualquier despliegue comercial. Sin embargo, expertos en ciberseguridad interpretaron el episodio como una confirmación de que los escenarios de riesgo asociados a la IA están dejando de ser teóricos.

En paralelo, crece el debate sobre incentivos. Parte de la industria enfrenta críticas por avanzar en el desarrollo y la comercialización de estos sistemas en un contexto de competencia acelerada, particularmente frente a actores como OpenAI. La tensión entre innovación y regulación empieza a replicar, en el terreno tecnológico, discusiones que el sistema financiero ya conoce: velocidad de mercado versus estabilidad.

Para la Argentina, el tema todavía aparece como un riesgo indirecto, pero no irrelevante. En un sistema financiero más integrado y digitalizado, vulnerabilidades globales pueden transmitirse vía flujos financieros, sistemas de pago internacionales o episodios de volatilidad en mercados. Además, el propio FMI podría empezar a incorporar este tipo de riesgos en sus evaluaciones de estabilidad, lo que eventualmente impacta en programas y condicionalidades.

El mensaje del organismo es preventivo pero claro: la arquitectura financiera global fue diseñada para enfrentar crisis tradicionales —de deuda, cambiarias o bancarias—, pero no necesariamente está preparada para shocks tecnológicos de gran escala. En ese sentido, la advertencia del FMI busca instalar un nuevo eje de discusión: cómo adaptar la regulación y la cooperación internacional a un escenario donde la inteligencia artificial puede convertirse tanto en herramienta de eficiencia como en fuente de riesgo sistémico.

Fuente: AFP

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