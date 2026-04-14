Jorge Macri: "El mundo nos ve como una tierra de paz y oportunidades"

La participación de Jorge Macri en el AmCham Summit 2026 puso el foco en el rol de la Ciudad de Buenos Aires en el escenario global, con definiciones sobre inversión, sector privado y desarrollo económico. En el marco del encuentro empresarial que reúne a líderes políticos y corporativos este martes 14 de abril, el Jefe de Gobierno porteño destacó oportunidades, desafíos y el vínculo estratégico con Estados Unidos.

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Ante referentes del ámbito político, económico y corporativo, Jorge Macri abrió el encuentro y remarcó el contexto internacional como un escenario que exige protagonismo. “La vida, la libertad y la propiedad privada son valores fundamentales que cobran más relevancia en un contexto internacional atravesado por conflictos y tensiones”, sostuvo.

“El mundo nos está mirando y nos ve como una tierra de paz y oportunidades. Y tenemos que estar a la altura de ese desafío”, dijo el Jefe de Gobierno porteño, al destacar el posicionamiento de la Argentina en el escenario global.

Jorge Macri en AmCham Summit 2026

Un llamado a la inversión y al liderazgo global

El mandatario porteño también subrayó la importancia del vínculo con Estados Unidos: “El vínculo afianzado con los Estados Unidos nos posiciona junto a los socios correctos. Hoy la Argentina tiene una oportunidad inmejorable para profundizar su inserción en el mundo y ganar protagonismo en la cadena global de valor”.

Durante su exposición, Jorge Macri defendió el rol del sector privado como motor del crecimiento. “Acá creemos en el libre mercado y en el sector privado, que es el gran protagonista que invierte, genera empleo y agrega valor”, afirmó.

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El jefe comunal apeló a una mirada estructural sobre el desarrollo: “Esta Ciudad no tiene petróleo, litio, minerales ni soja. Tenemos algo mucho más valioso: capital humano. El talento de nuestra gente, su capacidad de adaptarse, de innovar y de volver a empezar en los momentos más difíciles”.

Gestión, reformas y agenda estratégica de la Ciudad

Jorge Macri repasó medidas de gestión orientadas a mejorar el clima de negocios y la inversión. “En estos años construimos un Estado moderno, ágil y eficiente, que acompaña con orden público y previsibilidad, reglas claras, infraestructura, financiamiento, baja de impuestos y reducción del gasto político”, indicó.

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El intendente de la Ciudad de Buenos Aires destacó acciones vinculadas al orden público y la propiedad privada: “Nosotros siempre vamos a defender la libertad porque forma parte del estilo de vida de los porteños y no vamos a permitir que algunos lo amenacen”. Y mencionó la recuperación de más de 670 propiedades usurpadas y aseguró que “los barrios volvieron a ser lugares donde vale la pena vivir e invertir”.

El Jefe de Gobierno puso énfasis en políticas habitacionales al señalar la decisión de dejar de “regalar casas en las villas” y facilitar el acceso a viviendas para la clase media, a la que definió como “esa mayoría silenciosa que siempre cumple y no pide privilegios”.

Jorge Macri en AmCham Summit 2026

En materia de infraestructura y desarrollo, enumeró proyectos como la nueva Línea F de subte, la primera línea de TramBus y medidas fiscales como la baja de impuestos y beneficios para sectores como gastronomía y hotelería.

Por último, Jorge Macri planteó una visión a largo plazo: “Tenemos una vocación de liderazgo a nivel regional y global porque somos una Ciudad que abraza grandes desafíos”, y concluyó: “No nos conformamos con ser una de las grandes capitales de América Latina, sino que queremos jugar en la liga de las ciudades más importantes a nivel global”.

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Schoua y el desafío de transformar estabilidad en desarrollo

La presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, abrió el encuentro con un diagnóstico sobre la situación del país y el rol del sector privado en la nueva etapa económica. “Este Summit ocurre en un momento bisagra. Argentina empieza a dejar atrás una lógica de supervivencia para volver a discutir desarrollo”, afirmó, y agregó que “la estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente”.

Mariana Schoua, de Amcham, con el embajador de EE. UU. en la Argentina, Peter Lamelas.

En su análisis, advirtió que el país enfrenta desafíos estructurales: “Venimos de décadas de inestabilidad macroeconómica, inflación crónica, déficit fiscal persistente y bajos niveles de inversión”, aunque destacó que “la corrección del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización de variables clave empiezan a reconstruir condiciones básicas”.

Schoua también remarcó la necesidad de avanzar en reformas: “Argentina necesita una reforma fiscal profunda que reduzca la presión impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal”, y subrayó que “sin inversión no hay desarrollo, y sin reglas claras no hay inversión”.

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Asimismo, planteó la importancia de la inserción internacional y el federalismo: “Argentina no puede desarrollarse de espaldas al mundo” y llamó a construir “un federalismo productivo” que permita potenciar las capacidades regionales.

Por último, dejó una definición central sobre el rol del sector privado: “No alcanza con invertir: hay que invertir mejor. No alcanza con crecer: hay que crecer de manera sostenible”, y concluyó que “una Argentina federal en desarrollo no es una consigna. Es una decisión”.

GZ / lr