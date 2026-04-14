AmCham Summit 2026: Lamelas destacó a Argentina como destino de inversión y respaldó el rumbo de Milei

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, marcaron el tono del AmCham Summit 2026 este martes 14 de abril, al destacar el potencial del país para atraer inversiones, el alineamiento con el Gobierno de Javier Milei y el rol del sector privado en un escenario de reformas económicas, con foco en crecimiento, estabilidad y oportunidades estratégicas.

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Durante su discurso, Lamelas remarcó su perfil como empresario para respaldar su mensaje. “Hablo como alguien que ha invertido, que ha firmado cheques, que tuvo empleados y que entiende lo que está en juego”, afirmó ante empresarios y referentes del sector privado.

En ese marco, reveló el mandato directo del gobierno estadounidense. “El presidente Donald Trump me envió personalmente a Argentina con la misión de trabajar con el presidente Javier Milei y con ustedes, el sector privado, con un objetivo claro, asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con EE.UU. como su socio preferido”, sostuvo.

Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en Argentina

Llamado a invertir y respaldo político de EE.UU.

El embajador enfatizó que las inversiones dependen de condiciones concretas. “El capital no responde a discurso, responde a condiciones y señales. Hoy Argentina envía señales de rumbo, orden, transparencia y señales de clara oportunidad”, aseguró.

Además, planteó un alineamiento entre ambos gobiernos. “Trump y Milei comparten una visión. Libertad económica, menos regulaciones, más transparencias y un sector privado fuerte”, indicó, y agregó: “Esto no es ideología, es crecimiento y desarrollo”.

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En esa línea, explicó el concepto de política exterior estadounidense. “'America First' No significa America solo. Necesitamos socios. 'America first' significa resultados concretos, más trabajo, crecimiento y seguridad económica para las empresas y trabajadores de ambos países”, remarcó.

Recursos estratégicos y rol del sector privado

Lamelas subrayó el potencial estructural de la Argentina para atraer inversiones globales. “Argentina tiene lo que el mundo necesita, energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, un talento increíble en tecnología y un pueblo con capacidad”, enumeró.

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Sin embargo, advirtió que los recursos no son suficientes sin un marco adecuado. “Los recursos por sí solos no alcanzan, lo que importa es el sistema”, señaló, al tiempo que destacó cambios recientes: “Estamos viviendo cambios reales, menos trabas, más flexibilidad, reglas más claras y más confianza”.

También destacó el rol activo de las empresas estadounidenses. “Las empresas estadounidenses ya están acá y vinieron para quedarse, para construir infraestructura y para definir el futuro económico de la Argentina”, afirmó, mencionando sectores como gasoductos, puertos, trenes, energía, logística y tecnología.

Peter Lamelas, embajador de EE.UU. en Argentina

En cuanto al acompañamiento institucional, sostuvo: “Estados Unidos está aquí para ser su socio. La embajada está activamente involucrada y trabajando con ustedes ayudando a empresas a entrar en el mercado, navegar temas regulatorios, reducir trabas burocráticas, resolver problemas y conseguir financiamiento”.

El embajador precisó además el alcance del interés empresarial. “Ayudamos a más de 2400 firmas estadounidenses interesadas en Argentina. Y el número de empresas interesadas en Argentina sigue creciendo”, indicó, y añadió que también se impulsa la inversión de compañías argentinas en EE.UU.

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Por último, destacó acuerdos recientes como herramientas clave. “El acuerdo recíproco firmado hace poco elimina barreras reales, recompensa la innovación, reduce la burocracia y afirma que Argentina está listo para competir con los mejores”, aseguró, junto con el acuerdo de minerales críticos.

Por último, Lamelas concluyó con un llamado directo al empresariado: “El momento de mirar a Argentina ya pasó. El momento de actuar es ahora. Ahora es el tiempo, inviertan en Argentina ahora”, sintetizó, al remarcar que el objetivo es lograr “más empleo, más inversión, más innovación, más crecimiento y más desarrollo”.

GZ / lr