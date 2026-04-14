martes 14 de abril de 2026
ECONOMIA
Rumbo económico

Javier Milei habla en el AmCham Summit tras conocerse el 3,4% de inflación en marzo

El presidente cierra la jornada de negocios organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

El presidente Javier Milei cierra la jornada de negocios AmCham Summit 2026, cuyo lema es “Una Argentina federal en desarrollo”.

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