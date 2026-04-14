ECONOMIA Rumbo económico Javier Milei habla en el AmCham Summit tras conocerse el 3,4% de inflación en marzo El presidente cierra la jornada de negocios organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Hoy 17:41 El presidente Javier Milei cierra la jornada de negocios AmCham Summit 2026, cuyo lema es “Una Argentina federal en desarrollo”. En desarrollo... También te puede interesar Empresarios: crece la preocupación por el consumo y el poder adquisitivo Luciano Fusaro sobre la crisis del transporte: “No estamos en el ideal, pero sí mejor que la semana pasada” Negociación con el FMI: claves del waiver y el desafío de las reservas en la economía argentina Daniel Bilotta: “La clave de todo es la economía” En esta Nota Javier Milei AmCham Summit 2026