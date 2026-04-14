Encuesta: el 73,7% afirma que su situación económica familiar empeoró pero el 39,2 lo votaría a Milei

Una nueva encuesta realizada por Proyección Consultores arroja luz sobre las preferencias electorales de los argentinos y la percepción de una realidad económica marcada por el estancamiento y la preocupación por los ingresos.

Resulta, al menos curioso, que mientras la percepción de la gente respecto de la economía es muy mala (el 73,7% de los encuestados afirma que su situación económica familiar ha empeorado en los últimos meses), el 39,2 votaría a Javier Milei.

Nueva encuesta muestra que más del 60% no votaría la reelección de Javier Milei y crece el desgaste del Gobierno

El estudio fue realizado entre el 2 y el 9 de abril entre 1818 casos efectivos con un margen de error de 2,3% y un nivel de confianza del 95%.

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Proyección Electoral y Escenarios de Voto

El panorama electoral muestra una consolidación de las fuerzas principales, con Javier Milei liderando las preferencias individuales.

Intención de voto por candidato: Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Javier Milei obtendría el 39,2% de los votos, seguido por Axel Kicillof con un 32,6%. En un segundo escalón aparecen Martín Llaryora (4,6%) y Myriam Bregman (4,4%). Un 11,5% de los consultados aún se manifiesta indeciso.



Escenario de Ballotage: En un eventual enfrentamiento directo entre Javier Milei y Axel Kicillof, el actual mandatario se impondría con el 44,9% frente al 40,7% del gobernador bonaerense. El voto en blanco o impugnado sumaría un 5,1%, mientras que los indecisos representan el 9,3%.

Intención de voto por fuerza política: Al consultar por espacio político, La Libertad Avanza lidera con el 34,0%, seguida de cerca por Fuerza Patria (Peronismo/Kirchnerismo) con un 32,8%. El PRO (Macrismo) se ubica en un tercer lugar con el 8,7%, seguido por el Frente de Izquierda (4,5%) y las Provincias Unidas (4,3%).

Radiografía de la Situación Económica y Rumbo del País

La economía sigue siendo el principal foco de tensión para la ciudadanía, con indicadores que reflejan una percepción mayoritaria de crisis.

Situación económica familiar: El impacto en los bolsillos es evidente. El 73,7% de los encuestados afirma que su situación económica familiar ha empeorado en los últimos meses. Solo un 26,3% percibe que mejoró o se mantuvo igual de bien. Mirando hacia adelante, el 59,3% mantiene expectativas negativas para los próximos seis meses.



Percepción de la economía argentina: Para la gran mayoría, el país atraviesa una situación crítica. El 57,9% de los argentinos describe la situación económica actual como una "crisis económica", mientras que un 36,9% considera que hay dificultades pero no una crisis. Solo el 5,2% percibe un escenario de normalidad o estabilidad.

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Rumbo del país: La opinión sobre la dirección que está tomando la Argentina está dividida, aunque con una tendencia negativa. El 53,8% de los consultados considera que el rumbo del país es "equivocado" o "muy equivocado". Por el contrario, un 38,1% lo califica como "correcto" o "muy correcto".

De quién es la culpa: El 48,8% responsabiliza a la actual gestión por la situación económica, contra 38,5% que apunta a la administración de los Fernández.

Este clima de opinión se refleja en el Índice de Perspectiva Económica (IPE), que para abril de 2026 se sitúa en 2,06 puntos, ubicándose en una zona de estancamiento con tendencia al pesimismo.

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