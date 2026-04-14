La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció una jornada de visibilización de 24 horas para el próximo miércoles 15 de abril con el objetivo de exigir y reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial, tal como lo dispuso la Justicia.

Bajo el lema "El presupuesto baja, nuestro compromiso sube", las facultades de la UBA realizarán a partir de las 8 de la mañana clases públicas, muestras y servicios gratuitos en Plaza Houssay y la Facultad de Farmacia y Bioquímica a modo de protesta por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en todo el país.

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Las actividades de visibilización y trabajo comunitario que realizarán las diferentes facultades de la UBA durante 24 horas busca reclamar y exigirle al gobierno de Javier Milei la puesta en vigencia urgente de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial, que ordena actualizar salarios docentes y becas estudiantiles.

La jornada se llevará a cabo en Plaza Houssay, en Córdoba al 2100, y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en Junín 954, donde se realizarán clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres, consultorios de asesoramiento legal y económico comunitarios y gratuitos, como así también servicios de salud en especialidades como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria, sin costo.

El objetivo de la jornada de protesta es visibilizar el reclamo de trabajadores, docentes, investigadores y estudiantes que buscan garantizar la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización de los sueldos de docentes y no docentes de universidades nacionales, así como la recomposición de las becas estudiantiles.

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A fines de marzo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, avaló la resolución que admitía una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional.

El fallo dictado en su momento confirmó lo dispuesto en la instancia previa, donde se había dejado sin efecto de manera provisoria el decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario tras la aprobación de la ley 27.795, que el Congreso ratificó con mayoría agravada luego del veto presidencial.

Si bien el Gobierno en principio avanzó con la promulgación de la normativa, luego subordinó su ejecución a la disponibilidad de recursos presupuestarios, con fundamento en la ley 24.629, motivo por el que distintas universidades nacionales promovieron una acción de amparo colectivo para exigir su cumplimiento efectivo.

AS.

LT