Jornada nacional en Plaza de Mayo: científicos y docentes endurecen protestas por recortes y salarios

En un clima de creciente tensión en el sector científico, trabajadores de organismos de investigación, docentes universitarios y gremios estatales realizarán este viernes 10 de abril una jornada nacional de protesta, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en distintas ciudades del país. La convocatoria, impulsada por ATE CONICET y Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), junto a otros sindicatos universitarios, busca visibilizar lo que definen como un “vaciamiento del sistema científico-tecnológico” y rechazar nuevos recortes.

Bajo la consigna “¡Si hay miseria que se note!”, la actividad central en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollará entre las 10 y las 17 e incluirá clases públicas, charlas abiertas y conferencias. El esquema prevé un acto de apertura con referentes sindicales y luego paneles con especialistas del sector, entre ellos la ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, y científicos de trayectoria como Alberto Kornblihtt. También participará el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en una de las conferencias previstas durante la jornada.

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Además, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), realizarán clases públicas frente a Casa Rosada y montarán una feria de ciencias en Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

La protesta no se limitará a la Capital, habrá actividades simultáneas en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Puerto Madryn, Posadas y Santiago del Estero, en una señal de coordinación federal frente a una problemática que, según los organizadores, atraviesa a todo el sistema.

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El reclamo central apunta a una caída sostenida del financiamiento en ciencia y tecnología, a lo que se suma la denuncia de despidos y deterioro salarial. Desde los gremios aseguran que los ingresos del sector acumulan una pérdida superior al 40% en términos reales, lo que impacta tanto en investigadores como en personal técnico y administrativo.

La jornada se da en paralelo a otros focos de conflicto dentro del ámbito estatal. Uno de los casos más recientes es el del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde trabajadores denunciaron un plan de alrededor de 240 despidos, lo que derivó en medidas de fuerza y protestas. Según advierten, la reducción de personal no solo afecta las condiciones laborales, sino también la capacidad operativa de un organismo clave para la prevención de riesgos climáticos.

En el ámbito universitario, también crece la conflictividad. Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) vienen realizando clases públicas en distintos puntos de la Ciudad, en el marco de un reclamo por presupuesto y recomposición salarial. Algunas de estas actividades se integrarán a la jornada del viernes, reforzando la articulación entre el sistema universitario y el científico.

Además, estará atravesada por el reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional.

Según la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), ya se acumulan más de 170 días sin aplicación de la norma, pese a contar con aval del Congreso y un fallo favorable de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

“La Plaza de Mayo será un aula abierta porque el gobierno ha decidido colocarse fuera de la ley”, afirmó su secretaria general, Laura Carboni, quien advirtió sobre un “éxodo docente sin precedentes”. El sector exige una recomposición salarial del 50% para recuperar el poder adquisitivo perdido, en un contexto donde los ingresos se ubican 35,6% por debajo de noviembre de 2023, según datos elaborados por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas.

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Los organizadores plantean que el escenario actual no responde a medidas aisladas, sino a una política de ajuste más amplia sobre el sector público, que afecta particularmente a áreas estratégicas como la investigación y la educación superior. En ese sentido, buscan que la protesta no solo interpela a los trabajadores, sino también a la sociedad en su conjunto, mediante actividades abiertas y de divulgación.

Entre los ejes que se abordarán durante la jornada figuran temas como la reforma laboral, la energía nuclear y el acceso a derechos, en un intento por vincular la producción científica con debates de actualidad. El cierre está previsto con una mesa de discusión sobre la situación de la ciencia y la universidad en Argentina, donde se espera una fuerte crítica al rumbo de las políticas públicas en el área.

Con este panorama, la movilización del 10 de abril se perfila como una de las expresiones más amplias del conflicto en el sector científico en lo que va del año, en un contexto donde los reclamos por financiamiento, empleo y condiciones laborales comienzan a confluir en una agenda común.

RG/DCQ