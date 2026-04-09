El titular de la UTA explicó cómo siguen los paros y el conflicto en el transporte

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una crisis marcada por recortes de frecuencia, subas de tarifas y conflictos por pagos que afectan a miles de usuarios cada día. A pesar de una reciente normalización parcial del servicio, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el secretario general, Roberto Fernández, advierte en Modo Fontevecchia, por Net TV, sobre la caída de pasajeros y la falta de diálogo.

El dirigente sindical argentino, Roberto Fernández, es secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes de colectivos en gran parte del país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con una larga trayectoria dentro del sindicato, Fernández asumió el liderazgo tras la etapa de Juan Manuel Palacios y desde entonces se convirtió en una figura central en las negociaciones salariales y conflictos.

Imagino que no debe ser solamente un tema puntual del aumento del petróleo en el mundo y debe obedecer a un arrastre que viene de hace tiempo. Así que le pido una visión lo más omnicomprensiva de la problemática para ayudarnos didácticamente a entenderla.

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Nosotros somos empleados, ¿no es cierto? Trabajadores que hacemos un servicio, cada uno tiene un servicio horario. Cuando nos bajaron desde el lunes que los empresarios están cuestionando el tema del gasoil, nosotros decimos: "Bueno, deben andar a tres minutos un coche del otro, cinco minutos, vamos a andar a diez, a quince". Nosotros no tenemos que obedecer porque es nuestra tarea. Nosotros no debemos a la empresa.

Ayer vencía el pago. Nosotros decimos: no como nos mandan a nosotros a trabajar fuera de las normas establecidas todos los días, ahora que tienen que pagar, nosotros no vamos a trabajar gratis y encima sufrir al usuario, que grita y tendrá sus razones, pero nosotros somos trabajadores y tenemos que cumplir nuestra función. Ahora, cuando es el día de pago, van a tener que pagar. Y las empresas pagaron ayer. Mire qué casualidad que las empresas pagaron todas, ¿cierto? Hoy están trabajando todos normalmente.

No hubo ningún problema, solamente una empresa sola que tiene problemas de recorrido, que es la 747 en San Isidro, y la otra es que ya hemos solucionado el tema, que la 148, ya la hemos solucionado, solamente que el nuevo empresario tendrá que poner los coches, en tiempo y forma. Así que nosotros estamos todos despegados, ¿ve? Este es el problema: que no nos quieran meter a nosotros porque cumplimos una función y cuando es el día de cobro queremos cobrar, sabemos que las empresas pueden. Porque nosotros somos los primeros que sacamos los coches, que andamos todo el día con los coches, discutiendo con los pasajeros, sabemos cómo se maneja el transporte público. Entonces, que no los usen para ninguna maniobra porque no lo vamos a aceptar.

Este tema del gasoil lo tienen que hablar como lo hablaron hoy con el gobierno. Todavía no tenían una reunión para encaminar las cosas como son. Yo esto es lo que le puedo decir de parte de los trabajadores.

¿Cómo ha ido cambiando el uso del transporte público en los últimos años y qué diferencias observa en los últimos dos años? Ustedes cuentan con un termómetro directo de la sociedad, ¿no? Podríamos decir que reflejan también la actividad económica en su conjunto.

Sí, yo le puedo decir, por ejemplo, que bajó la carga. Sí, soy consciente de que bajó la carga en diferentes lugares acá en Capital Federal, un 15% ha caído. Sí, pero en la provincia de Buenos Aires ha subido también, ¿no es cierto? Es decir, la carga no es la de ayer, supongamos un diez por ciento. Pero ellos siempre tuvieron estos altos y bajos, pero también nunca han dejado de perder porque se ven los coches que tienen en la calle.

Nosotros estamos igual que usted, en el sentido de que no sabemos con profundidad, pero si baja la carga, le van a dar el mismo subsidio, ¿me explico? Hay un montón de negociaciones así que uno puede pensar que si tiene un negocio, no trabaja para perder, y a ellos mal no les fue.

Ahora, en estos momentos ha cambiado un poco la cosa con este gobierno. Bueno, serán ellos que tendrán que encontrar la clave. Lo que pasa acá ahora con el tema de la desregulación, ahí está el problema. Hay tres sectores: Capital Federal, la Nación y la provincia de Buenos Aires. Es un tema que los tres sectores se están juntando para encaminar qué van a hacer.

Usted recuerda otras veces en la Argentina, me imagino la crisis del 2001-2002, ¿que la baja de la cantidad de pasajeros haya sido del 10% de un año para otro?

No nos sentamos nunca a conversar qué es lo que pasa, ni nosotros ni los empresarios con el gobierno. Nosotros estuvimos un año, este año, perdón, de parte del año pasado, con el nuevo secretario de transporte regional. Ahora tenemos una conversación, porque nunca tuvimos y pocas veces los empresarios tuvieron para ver cómo podemos encontrar un camino para que los usuarios estén contentos, los trabajadores y el empresario también.

¿En el 2000 ni siquiera en 2002 hubo una baja de 10% de los pasajeros?

Nosotros sabemos la carga, estamos todo el día arriba de los colectivos, sabemos cómo se trabaja, qué empresa rinde mejor que otra en carga, y sí, no lo vamos a discutir. Pero también ahora hicieron todo un cambio y se achicó, se bajó la cantidad de coches, ¿no es cierto? Porque van cambiando.

En el AMBA bajaron hasta 30% las frecuencias de colectivos y crece la amenaza de paro

Pero eso no significa, al contrario, significa oportunidad para el empresario, por suerte para nosotros.

MV/AF