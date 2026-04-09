Paro de colectivos: el Gobierno se vio obligado a resolver el conflicto con las cámaras de Transporte

El Secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, encabezó hoy una reunión de trabajo junto con autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de comenzar a destrabar un doble conflicto: el reclamo de las cámaras empresarias por el subsidio y los inminente reclamos gremiales que paralizan el servicio y generan demoras en todo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Los representantes del ministerio de Economía y de Transporte, recordaron que el día de ayer se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026. Fuentes oficiales explicaron ante PERFIL que no se trata de un pago forzado, sino que está vinculado al calendario: ayer, fue el cuarto día hábil del mes.

Sin embargo, las autoridades nacionales se vieron forzados a maniobrar en medio de un conflicto que alimenta el malestar social y genera demoras y largas filas para los usuarios.

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En la Secretaria de Tranporte evitan hablar de las cifras reclamadas por las cámaras empresarias. Sin embargo, señalan que se conformará una nueva mesa de trabajo, la cual estará integrada por representantes de Transporte y de la cartera de Economía, y de las cámaras empresarias a fin de hacer una revisión a todo el sistema de subsidios.

Según pudo saber PERFIL, Nación está atrasada con el pago de los subsidios pero tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad, está al día.

En representación de las Cámaras Empresarias estuvieron presentes Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA); Luis Brusca Ferreira, titular de la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez, presidente de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA); Daniel De Ingeniis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA); Daniel Tenisci, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).