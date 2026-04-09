Con menos fondos, la intendenta de Tucumán: “Tenemos un 24% menos recursos que el año pasado”

Los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei, que redujeron el presupuesto en áreas como educación y obra pública para sostener el equilibrio fiscal, empiezan a impactar con fuerza en las gestiones locales. A causa de ello, la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, advierte en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que la caída de fondos y las nuevas demandas sociales generan un escenario cada vez más exigente: “Tenemos un 24% menos de recursos que el año pasado”.

La médica ginecóloga y dirigente política argentina, Rossana Chahla, es la intendenta de esa ciudad —la primera mujer en ocupar ese cargo— y anteriormente fue ministra de Salud de la provincia de Tucumán y diputada nacional. Antes de su carrera política, desarrolló una trayectoria en el ámbito de la salud pública y la docencia universitaria.

Hubo una reunión en Paraná recientemente, una especie de llamado de la mayoría de los intendentes de las capitales de la Argentina al gobierno nacional respecto de la caída de los recursos coparticipables. Me gustaría su evaluación general respecto de su propia ciudad, de cómo los afecta, si tener que hacer frente a mayores problemas con menores recursos le está generando algún grado de estrés adicional.

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La verdad es que estamos todos los municipios en iguales condiciones en cuanto a la recaudación, en lo que se refiere a los recursos. Cada vez estamos más exigidos en cuanto a las necesidades que debemos afrontar de servicios y de obra pública para la gente y, a su vez, estamos disminuyendo nuestra capacidad de aportes.

Por ejemplo, la coparticipación en nuestro caso, en este primer trimestre, ha sido un 24% menos de que lo que veníamos recibiendo el año anterior. Esto significa casi una cuarta parte de lo que estaba recibiendo. Pero además hoy las exigencias son mayores porque el Estado nacional se ha retirado en muchas áreas, como usted ya sabe y como también lo dijeron otros intendentes. Se retiraron de lo que es salud, educación, del Plan Remediar, de los medicamentos, de los oncológicos, de la discapacidad.

Nosotros somos la primera línea de contacto del ciudadano con el municipio, es la primera línea de acción y donde tenemos que dar respuesta porque las personas hoy, más que nunca, sufren la necesidad.

Escuchábamos recién la morosidad que tienen las familias, también la disminución del consumo, que ha hecho que baje la coparticipación. Nosotros en San Miguel, coparticipamos IVA e Impuesto a las Ganancias únicamente.

Además, tienen el problema de las inundaciones que conmovieron a todo el país.

Este daño que estamos haciendo al cambio climático se ha reflejado mucho en estos meses. Nosotros estamos con lluvias intensas en muy corto tiempo. El sábado 4, por ejemplo, llovió 150 mm en algunos lugares en San Miguel en tres horas y en otros hasta 200 mm. También es cierto que hay obras que tenían que haberse hecho, como los canales. En San Miguel de Tucumán una obra fue en la década del 30 y otra en el 76, las últimas grandes obras hídricas. Después se hizo un entubamiento en 2009.

Hoy estamos trabajando en los barrios desde diciembre, haciendo obras que puede afrontar el municipio. Son obras pequeñas, pero mejoran el anegamiento y la fluidez del agua, y también evitan que entre agua a las casas.

En ese contexto trabajamos en muchísimos barrios que este sábado, por ejemplo, no tuvieron la situación que tenían antes. Pero también hacen falta obras más grandes. Tenemos proyectadas muchas obras a mediano y largo plazo, como una que vamos a empezar junto con la provincia, con financiamiento municipal y provincial, en el sur de San Miguel de Tucumán, en el barrio 360 viviendas.

También estamos licitando obras millonarias para otras zonas. No son la solución definitiva, pero ayudan a disminuir el impacto de estas tormentas. Hemos sufrido accidentes fatales de tres personas jóvenes en la última inundación y eso es lamentable. Tenemos que trabajar como sociedad y como Estado para que no vuelvan a ocurrir.

También hay un compromiso de la ciudadanía. Cada vez que hay alerta amarilla damos recomendaciones, pero además trabajamos para que el impacto del cambio climático sea el menor posible.

Días atrás también tuvieron problemas con menores armados en colegios.

Nosotros tenemos en San Miguel de Tucumán varias escuelas. Trabajamos en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia y el municipio tiene cinco escuelas municipales. Hoy las redes sociales, el bullying y todas esas situaciones que ocurren dentro de los colegios deben tratarse con equipos psicopedagógicos. Muchas veces los padres o los maestros no detectan conductas distintas.

Estamos trabajando con el impacto del bullying en nuestras escuelas, pero esto no es suficiente. También es importante el control de los padres y la detección temprana de cambios en los chicos. Estas situaciones deben abordarse de manera multidisciplinaria.

La sociedad ha cambiado y también debe cambiar el Estado. El bullying puede derivar en situaciones gravísimas como el suicidio adolescente, que ha aumentado en el último tiempo. También influyen factores como el estereotipo social, las adicciones, el consumo de alcohol. Todo esto lleva a conductas violentas. Por eso se necesita un abordaje multicausal y multisectorial, con apoyo psicológico y pedagógico.

Son situaciones límite donde el Estado debe actuar con rapidez. También se discute la baja de imputabilidad y cómo acompañar a los menores para evitar que estas situaciones escalen.

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Mencionó al gobernador y la caída del 24% de los recursos. ¿Cómo se arreglan? ¿Hay ATN del gobierno nacional? Si baja un cuarto la recaudación, ¿cómo se pagan los salarios?

Nosotros hicimos una reestructuración cuando llegamos al municipio porque había muchas personas que no trabajaban. Fue un proceso difícil, donde ordenamos roles y funciones.

Hoy el municipio destina el 30% del presupuesto a personal. Hemos eficientizado los recursos y capacitamos al personal. Venimos con una visión distinta de gestión, basada en datos y en transparencia activa.

Tenemos un portal de datos donde mostramos todo lo que hace el municipio y un boletín oficial con los gastos. Pero en este contexto sabemos que la baja de recaudación va a impactar en las obras y en los servicios.

Estamos subsidiando el transporte, pagando el boleto estudiantil, sosteniendo servicios de salud. Hoy el 50% de la gente que llega a nuestros centros de salud tiene obra social, lo que muestra el impacto de la crisis.

También estamos cubriendo incentivos docentes y otros gastos que antes asumía la Nación. Pero la caída del consumo reduce la coparticipación y cada vez tenemos más demandas con menos recursos.

Llega un punto en que no se pueden hacer las obras que la gente necesita. Por eso estamos trabajando en una planificación hídrica para conseguir financiamiento. Son créditos soberanos que requieren aprobación nacional.

Necesitamos avanzar con obras estructurales para evitar futuras inundaciones. Ese es el desafío: planificar hoy para que en 10 o 15 años la ciudad esté mejor, independientemente de cuándo termine la gestión.

MV/ff