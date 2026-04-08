La CNV aumentó el tope de inversión en plazos fijos a Fondos Comunes de Inversión

la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso una nueva flexibilización para las carteras de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Dinero, conocidos habitualmente como Money Market o fondos "T+0".

Mediante la Resolución General N°1126, el Directorio de la CNV incrementó los límites individuales de inversión en plazos fijos —tanto en su versión tradicional como precancelable— con el objetivo de mejorar la asignación de activos y potenciar el rendimiento para el inversor minorista e institucional.

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Los nuevos topes para la cartera

La normativa introduce cambios significativos en el porcentaje del patrimonio que estos fondos pueden destinar a instrumentos bancarios:

- Plazos fijos no precancelables: El límite máximo de inversión sube del 50% al 60% del patrimonio del fondo.

- Plazos fijos precancelables: Al igual que los tradicionales, el tope individual se eleva del 50% al 60%.

- Límite conjunto: A pesar de los incrementos individuales, la CNV mantiene un tope máximo del 70% para la inversión total combinada en ambas modalidades de plazos fijos.

Condiciones y gestión de liquidez

Para aplicar estos nuevos márgenes, la CNV estableció requisitos técnicos que garantizan que el fondo mantenga su naturaleza de disponibilidad inmediata:

- Vida promedio de activos: El incremento al 60% solo es aplicable si la vida promedio de los activos valuados a devengamiento no supera los 30 días corridos.

- Margen de liquidez: Bajo el supuesto anterior, la exigencia de liquidez debe constituirse por un monto equivalente a no menos del 65% del porcentaje total que el FCI conserve en activos valuados a devengamiento.

Según la economista Elena Alonso, "las billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá, por ejemplo, invierten en esos fondos y éstos ahora tienen más margen para poner plata en plazos fijos bancarios. Por ello esto se puede traducir en que el dinero en la billetera rinda un poco más".

"Hay más flexibilidad y liquidez para los fondos y, potencialmente, mejor rendimiento para los ahorristas", afirmó la economista.

Riesgo y rendimiento

Desde el organismo destacaron que esta decisión es fruto de un monitoreo permanente llevado a cabo de forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La intención oficial es que los administradores de fondos tengan mayor margen de maniobra para capturar tasas de interés sin descuidar la seguridad del capital.

"Las modificaciones permitirán mejorar la eficiencia en la asignación de activos y optimizar el rendimiento para los inversores", explicaron desde la CNV, subrayando que la medida no desatiende los principios de prudencia y adecuada gestión del riesgo.

LM