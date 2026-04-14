Argentina podría alcanzar acuerdo a nivel técnico con FMI esta semana

Argentina espera alcanzar esta semana un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional sobre la segunda revisión de su programa de US$20.000 millones, según personas con conocimiento del asunto.

El acuerdo seguiría a una revisión que se ha prolongado durante meses, después de que el personal técnico del FMI visitara Buenos Aires a principios de febrero. El ministro de Economía, Luis Caputo, llega a Washington esta semana para las reuniones de primavera del FMI, marcando aproximadamente el primer aniversario desde que el gobierno del presidente Javier Milei inició el programa.

Si es aprobado por el directorio ejecutivo del FMI, Argentina recibiría un desembolso de US$1.000 millones. El país comienza a pagar capital en septiembre por su acuerdo previo con el organismo.

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La oficina de prensa del FMI y el Ministerio de Economía de Argentina no realizaron comentarios tras el cierre de operaciones del lunes.

Un tema clave a lo largo de este programa y de los anteriores ha sido la dificultad de Argentina para acumular reservas internacionales en el banco central, un requisito central. Poco después de iniciado el programa, el gobierno de Milei tuvo que solicitar una dispensa por no cumplir la meta del FMI de acumulación de reservas, un asunto que los inversionistas extranjeros siguen de cerca.

Por ahora, Milei ha optado por no regresar a los mercados internacionales, lo que implica que su gobierno suele recurrir a las reservas del banco central cuando necesita pagar a un organismo multilateral o bonos soberanos. La autoridad monetaria comenzó a comprar reservas a diario en enero y ha acelerado el ritmo de forma significativa en los últimos días en medio de la cosecha agrícola de Argentina, una fuente clave de ingreso de divisas. La incógnita es si puede no solo comprar, sino también acumular reservas mientras el gobierno retrasa su regreso a los mercados.

LT