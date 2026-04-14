"La inflación nos repugna": Milei sobre el dato de 3,4% publicado por el INDEC

"El dato es malo", escribió Milei en X sobre la inflación de marzo. "Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente", explicó refiriendose, probablemente a las subas del petróleo por la guerra.

La inflación de marzo marcó 3,4% según el INDEC

Javier Mieli hablará esta tarde en AmCham donde, según dijo, ampliará su análisis sobre los números del pasado mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo también se expresó desde sus redes. Destacó que el IPC Nacional registró en marzo una variación mensual del 3,4%. En el desglose, la inflación núcleo avanzó 3,2%, los precios regulados subieron 5,1% y los estacionales apenas 1%. Según el funcionario, estos datos reflejan una dinámica heterogénea, atravesada tanto por factores internos como externos.

En ese sentido, remarcó una desaceleración en los indicadores de consumo básico. La Canasta Básica Alimentaria mostró una suba de 2,2% en marzo, por debajo del 3,2% registrado en febrero, mientras que la Canasta Básica Total pasó de 2,7% a 2,6% en el mismo período. Para el ministro, esta evolución da cuenta de una moderación en los precios más sensibles para los hogares.

Caputo también atribuyó parte de la dinámica inflacionaria a factores internacionales, en particular al impacto de la guerra en Medio Oriente, que habría incidido en distintos precios de la economía local, en línea con lo observado en otros países. Además, apuntó que la economía argentina viene atravesando un proceso de recomposición de precios relativos, que se manifestó con mayor intensidad en los servicios regulados y en el rubro de carnes y derivados.

Este reacomodamiento respondió, en gran medida, a la necesidad de actualizar tarifas y valores que habían quedado rezagados frente a otros precios de la economía. En particular, la evolución de los precios regulados tuvo un impacto directo tanto en el índice general como en la percepción inflacionaria de los consumidores.

Nuevo golpe al bolsillo: la inflación de marzo fue 3,4%

En cuanto al componente subyacente, el ministro indicó que la inflación núcleo, excluyendo carnes, se mantuvo estable en 2,5%, sin cambios respecto a febrero. A su juicio, este dato sugiere que, más allá de shocks puntuales, la tendencia de fondo de la inflación no mostró aceleraciones en el mes.

Entre los impactos más directos del contexto internacional, Caputo mencionó subas del 9% en combustibles, del 24% en pasajes de avión de cabotaje y del 22% en transporte interurbano. Además, destacó que el rubro Educación registró un incremento mensual de 12,1%, el más bajo para un mes de marzo en los últimos ocho años.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que la inflación responde a factores monetarios. Sostuvo que puede acelerarse por un aumento en la oferta de dinero, una caída en su demanda o una combinación de ambas variables. En ese marco, afirmó que, a medida que se diluya el impacto del desplome preelectoral en la demanda de dinero registrado el año pasado, el orden fiscal y monetario contribuirá a que la inflación continúe convergiendo hacia niveles internacionales.

AmCham Summit 2026

El AmCham Summit 2026 se realizará hoy en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se darán cita referentes del sector privado, funcionarios del gobierno y representantes del tercer sector para analizar los principales desafíos y oportunidades de la Argentina en su camino hacia un desarrollo sostenido y federal.

Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, la edición de este año pondrá el foco en la necesidad de construir consensos y garantizar reglas claras que permitan transformar el actual contexto económico en una base más previsible para la inversión y el crecimiento. El encuentro es organizado por AmCham Argentina, que desde hace ocho años impulsa este espacio como uno de los principales foros de negocios del país.

RG