El Gobierno nacional se comprometió a girar fondos adeudados a las empresas de colectivos, luego de una reunión que mantuvieron funcionarios de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Coordinación de Infraestructura con representantes de las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del AMBA. La intención es ir normalizando las frecuencias de los servicios, que se vieron afactadas.

El objetivo del encuentro fue avanzar en el ordenamiento y la reestructuración del sistema para optimizar los aspectos operativos que dificultan la prestación de los servicios en la actualidad. Durante la jornada, las autoridades presentaron un plan de acción con lineamientos concretos para reorganizar el sistema en el corto plazo.

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Desde el sector empresario, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informó en un comunicado que se repasó la agenda de temas pendientes para garantizar la sustentabilidad de las líneas de jurisdicción nacional.

En este sentido, las autoridades nacionales se comprometieron a cancelar una parte importante de la deuda de compensaciones tarifarias. Según detalló AAETA, se pagará un saldo correspondiente al mes de febrero de 2026 durante el transcurso de la semana.

Fondos y situación operativa

El envío complementario de fondos anunciado por el Gobierno tiene como meta contribuir a la regularización de las cuentas de las empresas y de las frecuencias de los servicios.

AAETA sostuvo que este pago permitirá sostener las frecuencias en niveles superiores a los de la semana pasada, aunque aclaró que todavía están "lejos aún del ideal". Esta situación se debe, según la cámara empresaria, al efecto imprevisto de la disparada del precio del gasoil.

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Las partes analizaron diversas variables técnicas y económicas con el propósito de mejorar el funcionamiento general y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios.

Además, se presentaron propuestas para reducir costos operativos y se avanzó en herramientas tecnológicas que permitan transparentar y mejorar los recorridos. El sector empresario remarcó que no fijan el precio de su actividad y que necesitan una "tarifa de equilibrio" que reconozca los costos reales.

Mesas de trabajo y participantes

En el marco de lo acordado el pasado jueves, se ratificó la conformación de mesas técnicas de trabajo para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras.

En estas mesas se trabajará para que las compensaciones se orienten de forma más específica a los sectores de la población que más lo necesiten. También se evaluará una readecuación operativa del servicio y la revisión de aspectos impositivos que generan distorsiones en el sistema.

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Del encuentro participaron el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por el sector empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

Por último, se acordó realizar un nuevo encuentro de trabajo dentro de los próximos quince días para seguir evaluando las soluciones implementadas.

GZ

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