Empresas de colectivos anuncian recorte de servicios por la suba del gasoil en el AMBA

Las empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires anunciaron que reducirán la frecuencia de los colectivos desde este miércoles 1 de abril debido al fuerte aumento del gasoil.

Según informaron a través de un comunicado, la decisión alcanza a líneas de jurisdicción nacional y provincial, y responde a la imposibilidad de mantener el servicio con los costos actuales. Las compañías sostienen que el incremento del combustible no fue acompañado por una actualización en los ingresos del sistema.

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“El aumento intempestivo del gasoil y la falta de reconocimiento de ese costo por parte de las autoridades nos obliga a tomar esta medida”, señalaron las empresas.

De acuerdo con el documento, la reducción de frecuencias se aplicará porque ya no pueden sostener los niveles habituales de prestación. También remarcaron que la situación se da pese a los reclamos realizados previamente ante el Estado.

Las cámaras empresarias advirtieron que el sistema atraviesa un escenario crítico y que, sin medidas urgentes, la operación del servicio podría verse seriamente afectada.

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El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires.

Además, las empresas pidieron disculpas a los usuarios por los inconvenientes y reclamaron a las autoridades que implementen medidas que permitan garantizar la continuidad del servicio.

LB