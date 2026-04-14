El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su respaldo a la gestión del presidente Javier Milei: “Ha tenido un éxito fantástico”.

El funcionario de la administración de Donald Trump señaló que “esta vez es diferente en Argentina. El país ha tenido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días”, durante una entrevista realizada en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

El Secretario del Tesoro estadounidense destacó la baja en la pobreza y elogió la política macroeconómica adoptada por el Gobierno: “Diez millones de personas han salido de la pobreza bajo el gobierno del presidente Milei”.

La inflación de marzo marcó 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre, según el INDEC

Además, indicó que “los más pobres y los jóvenes” fueron quienes lo votaron ya que “hay mucho optimismo ahí” hacia la administración libertaria.

Estimaciones del FMI

Las declaraciones de Bessent se dan luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus estimaciones de crecimiento, aumentado las de inflación para la Argentina.

En el informe sobre las Perspectivas Económicas Globales (WEO), el organismo internacional achicó medio punto porcentual (p.p.) el crecimiento de la erconomía para el país. Así, prevé que que la expansión del PIB sea del 3,5%. Para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4%.

Aunque se redujeron las estimaciones en materia de crecimiento, Argentina sigue manteniendo la proyección más favorable de la región. El informe fue presentado por el Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

Respecto a la inflación esperada anual, el Fondo subió su proyección al 30,5%, casi el doble del calculado seis meses atrás cuando estimaron un 16,5%.

El organismo recortó el crecimiento global a 3,1% para 2026 frente al 3,3% pronosticado en enero ante el impacto de la guerra en Medio Oriente y la crisis petrolera.

Respecto a ese pronóstico, Bessent comentó que “creo que probablemente han reaccionado de forma exagerada, pero ya veremos”.

LM