Bessent convoca urgentemente a CEOs bancarios por temor a una nueva ola de ciberataques por IA avanzada

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, convocaron a líderes de Wall Street a una reunión urgente ante la preocupación de que el último modelo de inteligencia artificial de Anthropic PBC dé paso a una era de mayor riesgo cibernético.

Bessent y Powell reunieron al grupo en la sede del Tesoro en Washington el martes para asegurarse de que los bancos estén al tanto de los posibles riesgos futuros asociados a Mythos de Anthropic y a modelos similares, y de que estén tomando precauciones para proteger sus sistemas, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas por tratarse de discusiones privadas.

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Un representante del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la Fed declinó hacer comentarios.

La reunión, no reportada previamente y organizada con poca antelación, es otra señal de que los reguladores consideran la posibilidad de una nueva generación de ciberataques como uno de los mayores riesgos para la industria financiera. Todos los bancos convocados están clasificados como sistémicamente importantes por los principales reguladores, lo que significa que su estabilidad es una prioridad para el sistema financiero global.

Mythos de Anthropic es un sistema más potente que, según la firma de IA, es capaz de identificar y luego explotar vulnerabilidades en todos los principales sistemas operativos y navegadores web cuando un usuario se lo indica.

La cautela de los reguladores respecto del poder del modelo en manos de hackers refleja la propia prudencia de Anthropic. La empresa ha limitado su lanzamiento inicialmente a unas pocas grandes firmas tecnológicas y financieras. Esas compañías, que incluyen a Amazon.com Inc. y Apple Inc., así como a JPMorgan Chase & Co., forman parte de “Project Glasswing”, que trabajará para asegurar los sistemas más importantes antes de que otros modelos similares estén disponibles.

Anthropic ha señalado que ha mantenido conversaciones previamente con funcionarios de Estados Unidos sobre Mythos y sus “capacidades cibernéticas ofensivas y defensivas”.

Entre los directores ejecutivos convocados a la reunión con la Fed y el Tesoro figuran Jane Fraser, de Citigroup Inc.; Ted Pick, de Morgan Stanley; Brian Moynihan, de Bank of America Corp.; Charlie Scharf, de Wells Fargo & Co.; y David Solomon, de Goldman Sachs Group Inc., según las personas. Jamie Dimon, de JPMorgan, no pudo asistir.

Portavoces de los bancos declinaron hacer comentarios. Un representante de Anthropic no hizo comentarios de inmediato.

Anthropic también ha estado enfrentando al gobierno de Donald Trump en los tribunales. El Pentágono había catalogado a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro, una designación a la que Anthropic se ha opuesto. Anteriormente esta semana, una corte federal de apelaciones rechazó, por ahora, la solicitud de Anthropic de suspender dicha designación.