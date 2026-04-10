Anthropic cierra acuerdo multimillonario con CoreWeave para impulsar modelos de IA Claude

Anthropic PBC acordó utilizar capacidad de centros de datos de CoreWeave Inc. como parte de sus esfuerzos para hacer frente a la creciente demanda de sus servicios de inteligencia artificial.

El acuerdo plurianual ayudará a Anthropic a construir y desplegar sus modelos de IA Claude, informó CoreWeave el viernes en un comunicado. La capacidad incluirá una variedad de arquitecturas de chips de Nvidia Corp. en centros de datos en Estados Unidos, según el director ejecutivo de CoreWeave, Michael Intrator.

Se trata de un “contrato de varios miles de millones de dólares”, dijo Intrator el viernes en una entrevista con Bloomberg Television. Las compañías declinaron revelar los términos financieros precisos del acuerdo.

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Las acciones de CoreWeave subían un 13% a US$104,27 a las 11:44 a.m. en Nueva York, el mayor salto intradía en más de dos meses. Los títulos acumulan una ganancia del 46% en lo que va del año.

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Anthropic, junto con OpenAI, ha estado a la vanguardia de la explosión de los servicios de IA y en ocasiones ha tenido dificultades para mantener sus productos en línea ante lo que describió como una “demanda sin precedentes”. La empresa trabaja para ampliar su capacidad de cómputo, incluyendo un compromiso de US$50.000 millones para nuevos centros de datos de IA en EE.UU. Anthropic, con sede en San Francisco, se encuentra entre las compañías privadas más valiosas, con una valuación de US$380.000 millones, que incluye US$30.000 millones recaudados recientemente.

Acuerdos de Anthropic

Esta semana, Anthropic anunció una asociación con Broadcom Inc. y Google, de Alphabet Inc., para obtener 3,5 gigavatios de energía. Un gigavatio equivale a la electricidad suficiente para abastecer a unas 750.000 viviendas en EE.UU. al mismo tiempo.

CoreWeave forma parte de un grupo denominado “neoclouds”, que se especializa en ofrecer computación en la nube de alto rendimiento para cargas de trabajo de IA. Clientes como Microsoft Corp. han recurrido a estos proveedores para aumentar rápidamente su capacidad de desarrollar y ofrecer productos de IA.

CoreWeave cuenta con 43 centros de datos activos y ha contratado más de 3 gigavatios de energía para granjas de servidores, según informó la empresa en febrero. El jueves, la compañía anunció un compromiso de US$21.000 millones por parte de Meta Platforms Inc. para comprar su capacidad de cómputo.

Con este acuerdo, CoreWeave cuenta ahora entre sus clientes a los cuatro mayores creadores de modelos de IA: Anthropic, OpenAI, Google y Meta, señaló Intrator.

LM