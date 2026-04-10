Nubank da un salto en marketing y pone su nombre al estadio de Palmeiras

Nu Holdings Ltd. alcanzó un acuerdo plurianual para darle su nombre al estadio de uno de los clubes de fútbol más populares de Brasil, tras haber firmado acuerdos similares para que la marca de la empresa aparezca en varios recintos de São Paulo y Miami.

Nubank, como se conoce a la fintech, nombrará al estadio Sociedade Esportiva Palmeiras en São Paulo, dijo la empresa el viernes. No se revelaron los términos financieros, pero el medio de noticias local UOL dijo que el contrato tiene una duración de ocho años y un valor total de US$10 millones anuales. El nuevo nombre del estadio se decidirá mediante votación en línea.

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Los derechos de denominación del estadio habían pertenecido a Allianz SE desde 2013, que rescindió el contrato para descentralizar sus esfuerzos de marketing en Brasil, según indicó en un comunicado.

Al reemplazar al gigante de los seguros, Nubank trae a su país de origen una fórmula de marketing que implementó por primera vez en Miami. La empresa fintech participa en la promoción del nuevo estadio del Inter Miami, dando así inicio a su presencia en Florida antes del lanzamiento de su banco en Estados Unidos.

Palmeiras es uno de los clubes de fútbol más importantes de Brasil y ha sido uno de los equipos más exitosos de la liga nacional durante la última década. Además, ganó la Copa Libertadores de América en 2020 y 2021.

Su recinto es también un lugar popular para conciertos, y ha acogido a estrellas como Taylor Swift y Paul McCartney.

En São Paulo, Nubank ya puso su nombre a una sala de cine ubicada en el Copán, un proyecto de Oscar Niemeyer que se encuentra entre los rascacielos más conocidos de la ciudad más grande de Brasil.

Estas inversiones marcan un punto de inflexión en la estrategia de marketing de Nubank. Anteriormente, la empresa se basaba en el boca a boca, lo que la ayudó a convertirse en un gigante con 130 millones de clientes en Latinoamérica.

Estos cambios se producen mientras Nubank busca llegar a nuevos tipos de clientes en Brasil, como clientes de altos ingresos con límites de crédito más elevados que reciben beneficios que antes no ofrecía. En EE.UU., la empresa intenta darse a conocer entre un público que en gran medida desconoce el banco.

“Con una nueva madurez para la empresa y la marca, pensamos en formas de retribuir y brindar nuevas experiencias a nuestros clientes”, dijo la directora ejecutiva de Nubank en Brasil, Livia Chanes, en una conferencia de prensa.