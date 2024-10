Un banco fintech brasileño evalúa instalarse en Argentina

NU Holdings Ltd, el banco fintech con sede en Brasil, está analizando de nuevo la actuación de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei, y que vigilará al país durante los próximos 12 meses, dijo su fundador y director ejecutivo David Vélez en la conferencia Bloomberg New Economy at B20 en Sao Paulo.

“Todo el mundo en América Latina desea que tenga éxito”, dijo Vélez sobre Milei.

Al hablar de las vías de crecimiento para Nubank, Vélez dijo que todavía hay muchas posibilidades en Brasil. Pero México representa la mayor oportunidad en este momento, dijo, añadiendo que el 88% de los mexicanos no tienen acceso al crédito.

“Parece que México está 50 años atrasado”, dijo Vélez.

La mayor parte del negocio de Nubank procede de Brasil, donde tiene unos 95 millones de clientes. México es el segundo mayor mercado, seguido de Colombia.

Nubank atrae a los clientes con cuentas de depósito que pagan tasas de interés superiores a la media del mercado y ofrece tarjetas de crédito a muchas personas a las que los bancos tradicionales no tenían en cuenta para este tipo de productos.

La cartera de crédito creció hasta casi US$19.000 millones en el segundo trimestre, de los cuales el 76% procedía de tarjetas de crédito.

Aunque algunos analistas de Wall Street se han alarmado por el reciente aumento de las tasas de impago de los préstamos, Nubank insiste en que es intencionado y forma parte de los intentos de hacer crecer la cartera mientras se vigilan de cerca los signos de un mayor deterioro.

Los ingresos de NU están creciendo a una tasa entre 70 y 80% anual, dijo Vélez. En cuanto a nuevas áreas de negocios, Nu considera que los préstamos de nómina y las pequeñas empresas son clave para su crecimiento, dice Vélez. Dijo que el “cielo es el límite” para verticales fuera de los servicios financieros.

El éxito de Nubank también ha convertido a Vélez en una de las personas más ricas de la región. Su participación de casi el 20% tiene un valor de unos US$14.000 millones, lo que le sitúa en el séptimo puesto entre los latinoamericanos en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Su cofundadora, Cristina Junqueira, también es multimillonaria y forma parte de un selecto grupo de empresarias tecnológicas de América Latina.

La idea de la empresa surgió en gran parte de sus propias frustraciones al intentar abrir una cuenta bancaria en Brasil y de la excesiva burocracia de las instituciones existentes.

Nubank no tiene sucursales y todos los servicios se gestionan en la aplicación móvil, donde los clientes pueden solicitar tarjetas de crédito y otros préstamos, pagar facturas, invertir, comprar e inscribirse en programas de seguros.

