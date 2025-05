El juicio antimonopolio contra Google reconfigura el mercado de búsquedas y abre paso a nuevos rivales

Hace una década, cuando Microsoft Corp. fue cuestionada por el Departamento de Justicia, un destacado abogado de Silicon Valley popularizó una teoría sobre los casos antimonopolio: “el juicio es el remedio”.

La teoría significaba que obligar a un monopolista a defender su conducta podría abrir espacio para que otras empresas, en particular las recién llegadas, innovaran en un mercado. Y hoy en día, eso es lo que está sucediendo con Google, de Alphabet Inc.

Apple estudia usar motores de búsqueda con IA en Safari si termina su acuerdo con Google

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Google y las repercusiones del juicio antimonopolio

Al igual como se cree que Microsoft se perdió el salto del mundo tecnológico a las plataformas móviles porque estaba demasiado centrada en su propio caso de monopolio con el Departamento de Justicia, los testimonios y los documentos internos sugieren que Google podría haberse quedado atrás en la adopción de la IA debido a su propio juicio antimonopolio, que concluyó el viernes en Washington.

En el caso de Google, esto ha quedado de manifiesto en los testimonios y otras pruebas presentadas durante la segunda fase del juicio del Departamento de Justicia sobre cómo la inteligencia artificial está afectando a su negocio principal de búsqueda en línea y abriendo nuevas oportunidades para las startups.

El miércoles, el principal negociador de Apple Inc., Eddy Cue, agitó las acciones de Alphabet con su testimonio. Cue explicó por qué Apple había elegido ChatGPT de OpenAI en lugar del producto Gemini de Google para la nueva función de búsqueda con IA de los iPhones. También dijo que Apple está “estudiando activamente” la posibilidad de actualizar su navegador web Safari para centrarse en los motores de búsqueda basados en IA.

Sus comentarios indican que, mientras Google ha trabajado para proteger su dominio en su negocio principal de búsquedas, las empresas de IA han logrado crear una alternativa viable para responder a preguntas en internet.

El profesor de derecho de la Universidad de Columbia Tim Wu dice que es el efecto de una mayor fiscalización: cuando un monopolista sabe que alguien está vigilando todos sus movimientos, es mucho más cuidadoso para evitar que se le vea como alguien que ahoga a sus rivales. El objetivo de los juicios por monopolización “es agitar las cosas”, afirmó Wu, que fue asesor de competencia del presidente Joe Biden entre 2021 y 2023.

La segunda fase del juicio contra Google se centró en cómo abordar lo que un juez federal consideró el año pasado un monopolio ilegal. Tras los alegatos finales del 29 y 30 de mayo, el juez Amit Mehta determinará si se divide la empresa mediante la venta del navegador Chrome o si se restablece la competencia en el mercado de alguna otra manera.

La jefa de antimonopolio del Departamento de Justicia, Gail Slater, dijo en una conferencia celebrada el viernes en Escocia que el mercado de las búsquedas lleva 20 años “congelado” en términos de competencia. “¿Cómo descongelamos ese bloque de hielo?”, se preguntó. “La clave de todo ello es, por supuesto, la escala y los datos. Y eso va a ser algo muy importante para la competencia en el futuro”.

Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, señaló en una entrada de blog tras la conclusión del juicio que las propuestas del Departamento de Justicia eran “extremas” y perjudicarían la competencia en el sector.

“Durante semanas de testimonios, escuchamos a una serie de empresas bien financiadas deseosas de acceder a la tecnología de Google para no tener que innovar por sí mismas”, afirmó. “Lo que no escuchamos fue cómo las propuestas extremas del Departamento de Justicia beneficiarían a los consumidores”.

La revelación de Cue

Apple se había asociado con Google en la búsqueda en línea desde 2003, ganando hasta US$20.000 millones al año por convertir el motor de búsqueda de Google en la opción predeterminada en sus dispositivos. Cue participó activamente en la negociación de ese acuerdo; de hecho, había testificado al respecto en 2023 como parte de la primera fase del caso antimonopolio del Departamento de Justicia. Mehta dictaminó el año pasado que Google monopolizó ilegalmente el mercado de las búsquedas mediante acuerdos exclusivos, citando, entre otros, la relación con Apple.

Tras el fallo de EE.UU., Europa apunta contra Google

Sin embargo, para su acuerdo de IA, el fabricante del iPhone eligió ChatGPT. Y aunque esa asociación no es exclusiva, Apple aún no ha firmado un acuerdo para añadir Gemini a sus teléfonos. Cue apenas mencionó a Gemini esta semana cuando compareció ante el tribunal para la segunda fase del juicio del Departamento de Justicia sobre cómo remediar la conducta ilegal de Google.

El contraste entre Cue en octubre de 2023 y en mayo de 2025 fue sorprendente. Hace dos años, el testimonio de Cue fue a regañadientes y algo forzado, ya que estaba obligado por contrato a defender el acuerdo entre Apple y Google.

El miércoles, Cue se lanzó a la palestra, prácticamente extasiado por el asombroso poder de la IA, a la que calificó como la cuarta revolución tecnológica de los últimos 35 años. Mientras hablaba, Cue destacó repetidamente las startups de IA Perplexity y Claude, de Anthropic.

Cue parecía aludir a lo que Silicon Valley ha descrito como una amenaza existencial para los motores de búsqueda en los últimos dos años. Aunque los chatbots de IA no funcionan —ni pueden hacerlo— exactamente como los motores de búsqueda, muchos los ven como un desafío a la forma tradicional en que las personas han utilizado internet para encontrar información.

En lugar de recibir una lista de enlaces que les dirigen a fuentes de la web abierta, los usuarios ahora pueden obtener respuestas instantáneas generadas por IA directamente de los bots, que extraen sus respuestas de grandes repositorios de datos existentes generados por humanos.

En respuesta al testimonio de Cue, Google afirmó que ha observado un aumento general de las consultas desde dispositivos Apple, ya que los usuarios están pasando de las búsquedas basadas únicamente en texto a las búsquedas activadas por voz y basadas en imágenes.

Otros testigos han atribuido al juicio contra Google el mérito de haber abierto oportunidades de negocio para otras empresas.

Que el mercado de las búsquedas haya vuelto a cobrar interés no es una casualidad, sino una consecuencia del propio juicio antimonopolio contra Google. Dmitry Shevelenko, de Perplexity, afirmó explícitamente que el reciente éxito de la empresa en su asociación con Motorola, de Lenovo Group Ltd, no se habría materializado si no fuera por la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google.

Solo porque Google está “bajo presión”, los fabricantes de teléfonos, los operadores y los navegadores están dispuestos a mantener algunas de las conversaciones que están manteniendo, afirmó Shevelenko, director comercial de Perplexity, en su testimonio ante el tribunal el mes pasado.

Por su parte, Google afirmó que la empresa no ha observado que la IA canibalice la búsqueda, ya que solo se ha producido un pequeño cambio en las consultas relacionadas con tareas escolares y la codificación.