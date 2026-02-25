Anthropic conecta su agente de IA con herramientas para banca de inversión y RR.HH.

Anthropic PBC está expandiendo el alcance de su chatbot Claude hacia nuevos sectores, semanas después de que la startup provocar un desplome en los mercados con el lanzamiento de herramientas que generaron dudas sobre el potencial de la IA para volver obsoletas empresas completas.

La compañía presentó el martes nuevas herramientas de IA para su software de agente Claude Cowork, diseñadas para automatizar tareas en áreas como recursos humanos, banca de inversión y diseño. Anthropic señaló que fueron desarrolladas con empresas asociadas, incluido un complemento creado junto al proveedor de datos financieros FactSet Research Systems Inc.

Negociación entre Anthropic y el Pentágono se traba por armas y vigilancia de AI

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante un evento transmitido en vivo el martes, Anthropic indicó que también permitirá a clientes corporativos personalizar complementos según los estándares de sus organizaciones. Una gran parte de las nuevas opciones de personalización apunta al sector financiero, con plugins adaptados para análisis financiero, investigación de renta variable, capital privado y gestión patrimonial.

Las acciones de una amplia gama de sectores registraron fluctuaciones bruscas durante el evento de Anthropic. Los papeles de Spotify Technology SA llegaron a subir hasta un 3% tras una mención en pantalla, antes de perder esas ganancias y pasar a terreno negativo. En tanto, proveedores de datos y servicios financieros se dispararon. FactSet, S&P Global Inc. y Moody’s Corp. treparon al menos un 2%.

Anthropic y su rival OpenAI han dedicado gran parte del último año a desarrollar herramientas de inteligencia artificial para agilizar un abanico más amplio de tareas profesionales —desde servicios financieros hasta salud— con el objetivo de atraer más clientes corporativos y justificar sus elevadas valuaciones. Sus esfuerzos por expandirse a nuevas industrias han inquietado a Wall Street en las últimas semanas.

El lanzamiento discreto de una herramienta de Claude Cowork para automatizar ciertas tareas legales borró casi US$1 billón del valor de las acciones de software en cuestión de días. Los títulos de servicios financieros también cayeron después de que Anthropic presentara una nueva versión de su modelo Opus, diseñada para mejorar la investigación financiera. Las reacciones reflejan preocupaciones más amplias sobre qué empresas y servicios terminarán siendo desplazados por la IA.

Scott White, jefe de producto de los modelos Claude AI en Anthropic, dijo que la empresa busca cerrar la brecha entre el uso de la IA para responder consultas laborales y las herramientas empleadas para realizar tareas específicas. Señaló que es “un poco exagerado o una sobrerreacción” vincular el desempeño del mercado a un solo lanzamiento de producto, y que los modelos de IA de la firma están ayudando a sus clientes corporativos a crecer.

Anthropic destruyó millones de libros para alimentar a su inteligencia artificial

El cliente de Anthropic Novo Nordisk A/S personalizó una herramienta para empleados responsables de informes de estudios clínicos, documentos que pueden alcanzar hasta 300 páginas y que son exigidos por los reguladores para nuevos medicamentos. Históricamente, un solo informe tardaba meses en elaborarse; los redactores producían en promedio poco más de dos informes al año. La compañía desarrolló una plataforma con Claude adaptada a este flujo de trabajo y afirma que redujo un proceso de 10 semanas a solo 10 minutos.

Anthropic cuenta con más de 300.000 clientes corporativos que utilizan sus modelos para agilizar funciones laborales, especialmente en el campo de la programación informática, donde se ha posicionado como líder con su asistente de codificación impulsado por IA, Claude Code.

La empresa recaudó recientemente una nueva ronda de financiación a una valoración de US$380.000 millones.

GZ