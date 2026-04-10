La guerra de Estados Unidos aumenta la carga de la deuda de África

WASHINGTON — Un mes de guerra en Irán ha sumado casi 4.400 millones de dólares a la carga de la deuda anual de África, lo suficiente para construir un gigavatio de energía solar o 400 kilómetros (250 millas) de ferrocarril. Sin embargo, como suele ocurrir, este golpe a las finanzas de África no se debe a nuevos préstamos, sino al creciente costo del capital. Con 149.000 millones de dólares en eurobonos africanos en circulación, el efecto combinado de la escalada de los índices de referencia del Tesoro de EE. UU. y la ampliación de las primas de riesgo ha drenado entre 900 y 1.200 millones de dólares anuales de presupuestos que ya están al límite.

Además, la guerra ha invalidado el supuesto de que los inversores corren hacia la seguridad durante una crisis, una idea que ha sustentado durante mucho tiempo los mercados de bonos globales. Los operadores buscaron inicialmente los bonos del Tesoro de EE. UU., pero a las 48 horas, los mercados dieron un giro. El índice de referencia a diez años subió del 3,96% al 4,43% en marzo, un aumento del 12%, y el rendimiento a dos años repuntó 39 puntos básicos a medida que los mercados pasaron de descontar dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal a prever posibles alzas. En lugar de ofrecer refugio, los bonos del gobierno de EE. UU. fueron parte de la liquidación generalizada.

Esto es lo opuesto a lo que vimos durante la pandemia de COVID-19. Aquel choque fue deflacionario: el petróleo se desplomó a 20 dólares por barril, la Fed recortó las tasas a cero y los bonos del Tesoro subieron, con rendimientos cayendo 140 puntos básicos, mientras los bonos amortiguaban las pérdidas de las acciones. Estados Unidos era el refugio seguro indiscutible.

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Las cicatrices en las relaciones entre África y Europa

En marzo, Wall Street tuvo su peor mes desde 2022, con los bonos y las acciones estadounidenses cayendo al unísono. Al no ser visto ya como una zona de aterrizaje segura y neutral, sus bonos se están vendiendo como los de una economía de mercado emergente. Para los soberanos africanos, cuya arquitectura de endeudamiento se basa en los bonos del Tesoro de EE. UU. y cotiza en Londres, esto es alarmante.

Ciertamente, la ampliación de las curvas de rendimiento de la deuda soberana africana desde febrero es una fracción de lo que ocurrió durante la pandemia, cuando los rendimientos se dispararon entre 200 y 600 puntos básicos en un solo mes. Pero para todos los países africanos, el peligro real reside en los movimientos del Tesoro de EE. UU. Cuando estos subieron 140 puntos básicos durante el COVID-19, redujeron los costos de endeudamiento de África, incluso cuando los diferenciales se ampliaron. Pero esta vez, el propio índice de referencia está subiendo —44 puntos básicos y sumando—, agravando el daño en lugar de amortiguarlo.

El financiamiento de la salud mundial necesita un reinicio

Como resultado, algunos países se enfrentan a una renovada crisis de liquidez. Kenia, por ejemplo, pasó recientemente dos años ejecutando una gestión de pasivos de manual: recomprando bonos caros, extendiendo vencimientos y asegurando un programa con el Fondo Monetario Internacional. Ghana salió del impago, se reincorporó a los mercados de capitales y reconstruyó sus reservas. Costa de Marfil obtuvo calificaciones en el rango BB mediante una gestión disciplinada y se reincorporó a los mercados internacionales. Y Camerún recurrió recientemente a los mercados internacionales por primera vez en años.

A principios de este año, los cuatro también se apresuraron a emitir deuda para asegurar tasas antes de que se cerrara la ventana de oportunidad, cosa que hicieron antes de que comenzara la guerra. Sin embargo, ahora sus rendimientos son entre 45 y 75 puntos básicos más altos que hace un mes. Cada punto básico de fortalecimiento del dólar encarece el servicio de su deuda existente.

No se trata de prestatarios imprudentes. Son reformadores atrapados en una trampa de liquidez causada por la guerra de otra persona, la moneda de otra persona y el mercado de bonos altamente concentrado de otra persona.

Tres cambios estructurales podrían romper el patrón de vulnerabilidad que esta crisis ha expuesto. Primero, los países africanos deben diversificar su endeudamiento. Los eurobonos africanos se cotizan mayoritariamente en Londres y Dublín, con precios basados en referencias del dólar estadounidense. Cuando las decisiones de política de EE. UU. elevan los rendimientos del Tesoro, cada soberano africano paga el precio.

Existen argumentos sólidos a favor de las alternativas. El índice Hang Seng de Hong Kong ha superado al S&P 500 en los primeros 30 días de la guerra de Irán. El Hang Seng ha caído un 6,3% desde su nivel del 28 de febrero, mientras que el S&P 500 ha bajado un 7,4%.

Mientras tanto, el mercado de bonos Dim Sum (deuda denominada en renminbi extraterritorial) ha visto dispararse las emisiones a niveles récord. Deutsche Bank estima que en 2024 se emitieron 1,4 billones de CNY (196.000 millones de dólares) en bonos Dim Sum, el triple del nivel de 2022. Estos bonos ofrecieron un rendimiento del 9,2% en términos de dólares estadounidenses en 2025, con cupones de entre el 2% y el 3,6%, aproximadamente 200 puntos básicos por debajo de los bonos equivalentes denominados en dólares.

Cuando Indonesia emitió su primer bono Dim Sum a finales de 2025, atrajo órdenes que triplicaban el tamaño de la oferta. Si los soberanos del sudeste asiático pueden recurrir a Hong Kong, también pueden hacerlo los africanos. Los países africanos también deberían diversificarse hacia bonos Samurai y Panda.

En segundo lugar, los gobiernos africanos deberían centrarse en construir mercados de capital regionales. Al igual que Europa ha trabajado para desarrollar un mercado de bonos único, África tiene las piezas que necesita. El mercado regional de bonos de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental experimentó un aumento del 84% en las emisiones en la primera mitad de 2025. De cara al futuro, el Área de Libre Comercio Continental Africana puede servir de plataforma de lanzamiento para la integración del mercado de capitales.

En tercer lugar, los gobiernos africanos deben acelerar la transición al endeudamiento en moneda local. Aproximadamente el 53% de toda la deuda corporativa africana pendiente está denominada en dólares estadounidenses, la misma moneda cuyo fortalecimiento durante cada crisis geopolítica encarece el reembolso. Para aliviar esta presión, los bancos multilaterales de desarrollo deben ampliar los mecanismos de préstamo en moneda local.

En cada caso, el objetivo no es abandonar los mercados internacionales, sino diversificarlos y construir una mayor resiliencia internacional, regional y nacional antes de que estalle la próxima crisis global.



(*) Vera Songwe, investigadora principal no residente en la Institución Brookings, es fundadora y presidenta de la Instalación de Liquidez y Sostenibilidad y copresidenta de la Revisión de Expertos sobre Deuda, Naturaleza y Clima.