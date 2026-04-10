Los ganadores y perdedores de la guerra de Irán

NUEVA YORK — Se ha acordado un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, pero aún queda mucho por aclarar. ¿Qué implicará? ¿Durará? ¿Llegará siquiera a materializarse? Lo más importante, ¿hacia dónde conducirá?

La buena noticia es que muchas de las presiones que propiciaron el alto el fuego se mantienen. A ninguno de los intereses de los combatientes les convendría el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses, los ataques a la infraestructura civil de Irán o la destrucción de las instalaciones de tratamiento de agua, refinerías de petróleo o centros de datos de los países vecinos del Golfo. Esto no pretende predecir el surgimiento de una paz formal, integral y duradera. Pero sí sugiere que un retorno a la guerra a gran escala, aunque posible, no es inevitable. Esto nos permite hacer una evaluación preliminar de la guerra y sus efectos.

El gran ganador es Rusia. Su economía se ha beneficiado significativamente del aumento de los precios de la energía. La flexibilización de las sanciones estadounidenses al petróleo ruso se sumó a las ganancias inesperadas y bien podría perdurar más allá del regreso de los precios de la energía a los niveles de preguerra. El Kremlin también ganó con el uso por parte de Estados Unidos de armamento que podría haber ido a Ucrania y que no es fácil de reemplazar, y el deterioro de la relación de Estados Unidos con Europa ha debilitado aún más a la OTAN, un objetivo de larga data del presidente ruso Vladimir Putin.

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El precio equivocado de la guerra

China también ha resultado ganadora. Se beneficia de un renovado enfoque de EE. UU. en Oriente Medio, lo que se traduce en una reducción de las fuerzas y la potencia de fuego estadounidenses en el Indo-Pacífico, lo que significa que habría menos armas disponibles para cualquier contingencia en Taiwán. Además, dado que Estados Unidos ha socavado significativamente su prestigio en Oriente Medio con su guerra temeraria, China podría emerger como un socio codiciado en la región.

¿Quién está peor? El conflicto fue claramente malo para las relaciones entre Estados Unidos y Europa y para Taiwán, así como para Ucrania, debido a las ganancias de Rusia. Al mismo tiempo, sin embargo, la tecnología de vanguardia en drones de Ucrania ha ayudado al país a establecer nuevos vínculos comerciales y de seguridad con los estados del Golfo, incluida Arabia Saudita.

Un Irán más agresivo ha expuesto las vulnerabilidades de los estados árabes (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Qatar y Omán). Ahora deben vivir bajo la sombra de Irán y enfrentar la posibilidad de un conflicto renovado, poniendo en riesgo el modelo económico de la región —basado en la estabilidad, la inversión extranjera y el turismo—.

El otro principal perdedor de la guerra no es un país, sino una población: el pueblo iraní. El régimen, habiendo matado ya a decenas de miles de civiles antes de que comenzara la guerra, está ahora más atrincherado que nunca, con líderes posiblemente más de línea dura. Nada de esto augura nada bueno para las perspectivas económicas o la libertad de los iraníes.

Los tres países más afectados por el conflicto son los más difíciles de evaluar. Todos ganaron y perdieron, pero algunos perdieron más que otros.

Irán perdió gran parte de su poder militar convencional. Su economía, que ya estaba en condiciones terribles antes de la guerra, se encuentra en una situación mucho peor ahora. Muchos líderes políticos y militares fueron asesinados.

Pero también se puede argumentar que Irán ganó con la guerra. Demostró una capacidad para enfrentarse con éxito a Estados Unidos y absorber el castigo sin dejar de ser capaz de dañar a otros y ejercer influencia regional. Es probable que Irán desempeñe un papel significativo, si no exclusivo, en la operación del Estrecho de Ormuz en el futuro, lo que le dará influencia y posiblemente ingresos. Es muy posible que conserve elementos de su programa nuclear. En el futuro previsible, el régimen parece seguro.

En cuanto a Israel, muchos de sus objetivos bélicos no se han cumplido. Israel redujo, pero no eliminó, la capacidad de Irán para proyectar poder. No logró el cambio de régimen que buscaba, y el cambio de liderazgo que sí se materializó probablemente será en detrimento de Israel.

Sigue sin estar claro si algún acuerdo de paz impedirá el apoyo iraní a sus aliados (Hezbolá, Hamás y los hutíes) o limitará su arsenal de misiles balísticos y drones. Un acuerdo de paz podría incluso imponer restricciones a la capacidad de Israel de usar la fuerza militar contra Irán y sus aliados.

Donald Trump, recargado contra Irán: "Está haciendo un muy mal trabajo en Ormuz"

La relación entre Estados Unidos e Israel también podría salir perjudicada. La indignación de la izquierda estadounidense por la guerra de Gaza ya había puesto bajo presión estos vínculos históricos. Ahora, los estadounidenses de derecha sostienen cada vez más que Israel llevó a Estados Unidos a una guerra extranjera para servir a sus propios intereses. Si Israel rompe el alto el fuego y arrastra a EE. UU. de nuevo, las actitudes hacia él podrían empeorar.

El presidente estadounidense Donald Trump inició la guerra bajo el aparente supuesto de que sería rápida y fácil, como la intervención en Venezuela. Pero los resultados deseados por la administración —una victoria militar decisiva, el fin del programa nuclear de Irán y un cambio de régimen— no se materializaron. En el proceso, murieron 13 soldados estadounidenses y cientos resultaron heridos. Varios aviones fueron derribados. Cinco semanas de guerra costaron decenas de miles de millones de dólares. Las municiones se consumieron mucho más rápido de lo que pueden ser reemplazadas.

La guerra también expuso la incapacidad de Estados Unidos para proporcionar una defensa adecuada a sus aliados en la región, debilitando esas relaciones. La decisión de Estados Unidos de no consultar con muchos de sus aliados antes de atacar a Irán ha aumentado la percepción de que es errático y despreciativo de las preocupaciones legítimas de los demás.

Mientras tanto, el costo de la gasolina se ha disparado en el mercado interno y los agricultores se enfrentan a una escasez de fertilizantes. Todo esto sugiere que es probable una mayor inflación y una economía más lenta. Trump, por su parte, a menudo pareció inestable, y sus publicaciones en las redes sociales plantearon dudas sobre su juicio y temperamento. Los objetivos no fueron ni claros ni constantes, y el aparato de formulación de políticas parecía disfuncional.

Trump puede y seguirá insistiendo en que la guerra fue un gran éxito, pero la realidad es diferente. Los éxitos tácticos en el campo de batalla y el impresionante rescate de un piloto no pueden ocultar lo que está emergiendo como una derrota estratégica.

Durante su campaña presidencial contra el titular Jimmy Carter en 1980, Ronald Reagan preguntó al pueblo estadounidense: "¿Están mejor que hace cuatro años?". Muchos pensaron que no, lo que contribuyó a la victoria de Reagan en aquel noviembre. Hoy se podría hacer una pregunta similar a los estadounidenses: "¿Están mejor que hace cinco semanas?". La respuesta es un rotundo "No".

Si la guerra de Irán hubiera sido de necesidad —si los intereses vitales de Estados Unidos hubieran estado en peligro y no hubiera habido alternativa al uso de la fuerza militar—, el gran costo para EE. UU. y sus aliados podría estar justificado. Pero Estados Unidos tenía tiempo y otras opciones. Sin embargo, Trump emprendió una guerra por elección, una decisión que la historia casi con seguridad juzgará con dureza.



(*) Richard Haass, presidente emérito del Council on Foreign Relations, es asesor principal en Centerview Partners, Distinguished University Scholar en la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal de Substack Home & Away.

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