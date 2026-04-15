Karina Milei blinda a Manuel Adorni en Vaca Muerta mientras la Justicia avanza con los teléfonos

En un contexto de creciente presión judicial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió una nueva señal de respaldo político por parte de Karina Milei. Ambos funcionarios se trasladarán este jueves a la zona de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, para recorrer la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo. La actividad contará con la presencia de Horacio Marín, titular de YPF, y se lee como un gesto de blindaje directo de la presidenta de La Libertad Avanza hacia el ministro coordinador.

La apuesta de la hermana del Presidente busca sostener a Adorni a pesar de las voces internas del oficialismo que ya empezaron a comparar su situación con la de José Luis Espert. La imagen en el corazón energético del país marca la segunda aparición pública de la dupla en menos de una semana, tras la visita que realizaron el lunes a las instalaciones del ANLIS Malbrán. El ex vocero también estuvo presente el martes en la exposición de Javier Milei ante la AmCham, reforzando su centralidad en la mesa chica del Gobierno.

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Mientras la cúpula libertaria exhibió unidad, en los tribunales de Comodoro Py la causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó testimonios clave. Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le vendieron al jefe de Gabinete su departamento de la calle Miro, declararon ante la Justicia y entregaron sus teléfonos celulares. Los investigadores buscaron acceder a cualquier contenido probatorio que permita esclarecer las condiciones en las que se llevó a cabo la operación inmobiliaria.

Durante su declaración, Viegas aseguró que no conocía personalmente a Adorni y señaló que solo lo vio en el acto de escrituración frente a la escribana Adriana Nechevenko. Según su relato, fue su hijo, Pablo Martín Feijoo, quien se encargó de manejar la totalidad de la negociación. La Justicia puso el foco en este intermediario, quien ya quedó citado para declarar el próximo martes como una de las piezas fundamentales para entender el origen de los fondos de la compra.

Por su parte, Sbabo explicó que la venta la manejó su hijastro, Leandro Miano, socio del hijo de Viegas en el rubro inmobiliario. La mujer detalló que su parte del inmueble la adquirió con ahorros propios y marcó que actualmente percibe una jubilación de unos 350.000 pesos. Estos datos fueron aportados para intentar despejar las dudas sobre los montos declarados en la transacción que originó la denuncia penal contra el funcionario nacional.

La escribana Nechevenko también confirmó ante la Justicia que Feijoo fue la persona que armó la operación, lo que colocó al hijo de Viegas en el centro de las citaciones de la semana próxima. A pesar del avance de las pericias tecnológicas sobre los dispositivos entregados, el entorno de Karina Milei mantuvo la agenda de actividades previstas para Adorni. El Gobierno intenta así separar la gestión diaria de las novedades que llegaron desde los tribunales federales durante la mañana de este miércoles.

La oposición afila el 29 de abril para acorralar a Adorni en Diputados mientras Milei lo blinda y los aliados desconfían

El desafío en el Congreso y la interna libertaria

El jefe de Gabinete ya fijó en su radar el próximo 29 de abril, fecha en la que deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. Los legisladores más cercanos a Karina Milei aseguraron que el funcionario se presentará sin inconvenientes y que tiene la capacidad necesaria para sortear los cuestionamientos. Para este sector del oficialismo, la exposición en el recinto funcionará como una oportunidad para ratificar el rumbo de la administración.

Sin embargo, el clima no fue de total armonía dentro de las filas de La Libertad Avanza, donde algunos sectores advirtieron sobre los riesgos de esta aparición pública. Voces que no responden directamente a la presidenta del partido señalaron que el contexto judicial actual podría derivar en un duro ataque de la oposición. “Lo van a masacrar”, sentenció una fuente del espacio a la agencia Noticias Argentinas, que coincidió con la postura de varios aliados externos de postergar el informe para evitar un mayor desgaste.

A pesar de las discrepancias internas, la decisión de mostrar al ministro coordinador en actividades de alto perfil como la de Vaca Muerta confirmó que la cúpula oficialista no planea cambios en el corto plazo. El respaldo de la "Jefa" se mantiene como el principal sostén de Adorni frente a las sospechas patrimoniales y las críticas de los propios. Los próximos días serán determinantes para ver si el contenido de los teléfonos celulares aporta nuevas pruebas que compliquen o alivien la situación procesal del funcionario.

TC