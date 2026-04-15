Encuesta: quién es el exfuncionario de Gobierno que tiene mejor imagen y supera a Javier Milei

El político con mejor imagen en el país ya no está en el Gobierno. Según una encuesta realizada por D'Alessio Irol y Berensztein, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, lidera el ranking con un 44% de imagen positiva quien dejó la gestión el 31 de octubre de 2025. Supera así al presidente Javier Milei, quien se ubica en el cuarto lugar con un 38% de valoración positiva.

El informe asocia la caída en la percepción sobre la gestión nacional con los "escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete del presidente", lo que lleva la aprobación al mínimo registro de este período. En el extremo opuesto del ranking está el sujeto principal de esos escándalos: Manuel Adorni, quien reemplazó a Francos como jefe de Gabinete, registra solo un 16% de valoración positiva, envuelto en cuestionamientos por viajes no justificados y una situación patrimonial difícil de justificar.

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Detrás de Francos se ubican otros referentes del espacio oficialista en el podio de imagen. La ex ministra y actual senadora Patricia Bullrich ocupa el segundo lugar con un 42% de imagen positiva, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli. se posiciona tercero con un 39%.

Al presidente lo sigue de cerca el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger -el operario de la "motosierra" que ejecuta el ajuste fiscal- con 37% de aprobación. El ministro de Economía, Luis Caputo, le pisa los talones con 36%.

Economía: dos de cada tres personas dicen que están peor que hace un año

La evaluación sobre el presente económico del país acentúa su tendencia a la baja. Un 64% de los encuestados considera que está peor que el año pasado, un aumento de tres puntos respecto al mes anterior. En contraste, solo el 35% de la población mantiene una mirada favorable sobre el estado actual de la economía. El pesimismo es casi total entre los votantes de Fuerza Patria en la últimas elecciones, donde el 95% evalúa de forma negativa el transcurso económico nacional.

Malas noticias en el peor momento

Las expectativas para el próximo año también muestran un retroceso de un punto en ambas direcciones: más personas creen que la situación empeorará, y menos afirman que mejorará. Un 56% de los participantes cree que la economía estará peor dentro de doce meses, mientras que un 41% espera una mejora. Respecto a la situación económica personal, el 67% de los consultados percibe una desmejora en relación con el año anterior; es el valor más alto registrado desde agosto de 2024.

La imagen positiva del Gobierno toca su mínimo histórico

La aprobación del equipo libertario alcanzó su punto mínimo desde el inicio de la gestión: el 41%, frente a un 57% de los ciudadanos que evalúan la gestión de forma negativa. La valoración positiva pasó de un 44% en abril de 2024 al 41% actual, mientras que la valoración negativa subió del 56% al 57% en el mismo período. El informe destaca que este descenso ocurre en un contexto de sospechas de irregularidades en el gabinete presidencial, en alusión a las investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y el caso de la criptoestafa $Libra.

La opinión negativa escala al 98% entre quienes eligieron a la fórmula de Fuerza Patria. La mirada crítica sobre la administración de Milei también se extiende a otros sectores políticos: el 67% de quienes votaron la coalición Provincias Unidas describe la gestión actual como "mala" o "muy mala".

La confianza en el Gobierno también cae entre los votantes libertarios

Los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) muestran una tendencia distinta al promedio general, aunque con algunos matices de caída. La aprobación a la gestión dentro de este segmento se sitúa en el 87%, un punto menos que en la medición previa. En cuanto a la imagen de los dirigentes, los votantes oficialistas tienen como favoritos a Bullrich (86%), Milei (83%) y Francos (78%).

En materia económica, el optimismo de los votantes de LLA bajó tres puntos y se ubicó en el 73%. La percepción positiva sobre su economía personal también sufrió una reducción de cuatro puntos porcentuales para quedar en el 62%.

La economía lidera el ranking de preocupaciones y la inflación vuelve al centro de la escena

La "incertidumbre en la situación económica del país" representa la principal preocupación para el 65% de la población. La inseguridad se posiciona en segundo lugar con un 62%. La sigue de cerca la inflación, que alcanzó el 60% de las menciones. Este tema volvió a ser un punto de presión tras diez meses de relevancia menor, con un salto de 23 puntos desde el piso de 37% registrado en octubre de 2025.

Las inquietudes varían según la segmentación por voto. Los seguidores de LLA priorizan la inseguridad con un 78% y la "impunidad de los actos de corrupción kirchnerista" con un 64%. En cambio, los votantes de Fuerza Patria centran su atención en la incertidumbre económica (88%), los ajustes que realiza el gobierno (86%) y la inflación (80%). Los "actos de corrupción en el gobierno de Javier Milei" preocupan al 72% de los simpatizantes de FP y al 39% de los de LLA.

Este relevamiento nacional de las consultoras D'Alessio Irol y Berensztein trabaja sobre datos de una medición realizada en forma online entre el 27 y el 31 de marzo de 2026 a 800 encuestados mayores de 18 años, de todo el país.

MB/fl