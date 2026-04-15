Miguel Ponce sobre la tensión en cuanto al Estrecho de Ormuz: “Hay una guerra de relatos”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió a que la tensión geopolítica en Medio Oriente vuelve a sacudir al comercio internacional. En medio del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, el foco está puesto en el Estrecho de Ormuz.

Miguel Ponce planteó la dificultad para interpretar lo que ocurre en la región. “Hay una guerra de relatos”, señaló, al describir versiones contradictorias sobre la circulación de buques.

La percepción de Estados Unidos sobre el funcionamiento del Estrecho de Ormuz

En ese sentido, explicó que, “escuchamos que el Estrecho de Ormuz está funcionando normalmente”, pero al mismo tiempo: “El gobierno de Estados Unidos dice explícitamente lo exitoso que está siendo la interrupción en el Estrecho de Ormuz”.

Ponce mencionó que esta dualidad genera incertidumbre en los mercados y en la logística global: “Los barcos están saliendo y moviéndose de origen a destino sin saber cuál va a ser la tarifa que van a terminar pagando”.

Uno de los puntos más relevantes es el efecto diferido del conflicto. Según desarrolló, todavía no se percibe el impacto total en las refinerías, pero eso cambiará en breve: “Hay una fecha que no se está teniendo en cuenta, el día 20 de abril”.

Sobre la misma línea, el entrevistado explicó el motivo: “Los barcos que han estado llegando a las refinerías del mundo son los que lograron salir antes de esa fecha”. A partir de ahí, se abre un escenario complejo: “A partir de esa fecha hay un hueco que va a empezar a ser cada vez más agravante de la situación”.

El impacto económico de intervenir una refinería

El impacto puede ser inmediato en precios y actividad: “Parar una refinería no es simplemente cerrar la llave porque no me llega más petróleo, sino el impacto que se traslada a precios automáticamente”.