Mercado financiero: cautela global y dudas locales condicionan las inversiones

La directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, analizó el comportamiento reciente del mercado financiero y advirtió sobre un escenario de incertidumbre tanto a nivel global como local. En diálogo con Canal E, sostuvo que los inversores adoptan una postura cautelosa ante los cambios geopolíticos y los datos económicos que generan dudas sobre la evolución de la economía.

En ese contexto, explicó que el mercado atraviesa un momento de “wait and see”, donde predomina la prudencia antes de tomar decisiones de inversión. “Marca bastante el ritmo del mercado”, afirmó al referirse al impacto de la geopolítica en los activos.

Geopolítica y volatilidad: el factor externo

Córdoba señaló que los conflictos internacionales, especialmente la tensión entre Estados Unidos e Irán, influyen directamente en el comportamiento de los mercados.

“Hay que tratar de leer qué es lo que va queriendo hacer y cuáles van a ser sus próximos pasos”, explicó en relación a la política internacional y su impacto en las inversiones.

Si bien destacó que los mercados externos mostraron una recuperación reciente, advirtió que algunos activos registraron subas poco habituales. Esto refuerza la idea de cautela entre los inversores. “No vemos activos que estén más 3% o más 4% constantemente”, remarcó, al señalar que estos movimientos no son sostenibles en el tiempo.

Inflación y estrategia de inversión en Argentina

En el plano local, la especialista puso el foco en el dato de inflación, que volvió a ubicarse por encima del 3% y sorprendió al mercado. “El dato vino peor de lo esperado”, afirmó, al explicar que el consenso proyectaba un número más bajo.

Este escenario obliga a replantear las estrategias de inversión, especialmente en el corto plazo. Según Córdoba, los inversores deben evaluar cuidadosamente dónde posicionar sus ahorros.

“Tenemos que empezar a pensar si vamos a una cartera muy corto plazista o algo más atado al dólar”, indicó.

Horizonte electoral y armado de carteras

Otro de los factores que condiciona las decisiones de inversión es el contexto político. La especialista destacó que el horizonte de los próximos 18 meses, con elecciones en el medio, genera incertidumbre. “Es difícil poder proyectar una cartera de inversiones que esté por encima de los gobiernos de turno”, advirtió.

En ese sentido, recomendó evitar posiciones extremas y mantener una visión equilibrada. “No creer completamente ni el optimismo ni el caos”, resumió. Además, sugirió aprovechar subas recientes en algunos sectores para tomar ganancias y diversificar hacia activos más globales.

Reservas, deuda y presión sobre el dólar

Córdoba también hizo hincapié en la situación de las reservas del Banco Central y los próximos compromisos de deuda. “En los próximos meses van a salir dólares por pagos de deuda”, explicó, en referencia a vencimientos y obligaciones con organismos internacionales.

Sin embargo, aclaró que este movimiento no debería interpretarse como negativo si es anticipado por el mercado. La clave, sostuvo, está en la previsión.

En ese marco, destacó que el Banco Central viene acumulando divisas a un ritmo significativo. “Viene comprando dólares de forma histórica”, señaló.

El rol del FMI y el corto plazo del mercado

Finalmente, la analista se refirió a la expectativa en torno a un posible nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría influir en el mercado en el corto plazo. “En los próximos días tenemos que pagarle también al Fondo Monetario”, recordó, lo que implicará una salida de divisas.

En ese contexto, consideró que un eventual acuerdo o desembolso podría actuar como un driver positivo para los activos argentinos, aunque remarcó que el escenario sigue siendo volátil.

Así, Córdoba concluyó que el mercado se mueve entre señales mixtas, donde la cautela y la diversificación aparecen como las estrategias más adecuadas frente a un contexto de incertidumbre global y desafíos locales.