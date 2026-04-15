Cuáles son los efectos de la guerra en Irán que se observan sobre la economía del agro

La economista, Nicolle Pisani Claro, en diálogo con Canal E, analizó el impacto de la inflación, el tipo de cambio y el conflicto en Medio Oriente sobre el sector agropecuario.

Nicolle Pisani Claro explicó que el contexto global está generando un efecto directo sobre los insumos clave: “El principal efecto que hoy podemos estar viendo es el conflicto que se da en Medio Oriente y que ha llevado a dos cuestiones claves para el sector agropecuario a incrementar en costos”.

Fuerte aumento de los fertilizantes

En particular, señaló el encarecimiento de fertilizantes fundamentales: “El precio de la urea, un fertilizante muy utilizado en la producción de trigo de cara a la próxima campaña, se ha incrementado en torno a un 50% entre diciembre y hoy”.

A esto se suma el aumento del combustible, otro factor crítico para toda la cadena productiva. “Hemos tenido incrementos del 20-25% de los combustibles durante marzo y este impacta directamente en diferentes costos de la producción”, planteó Claro.

El aumento de los combustibles y su impacto en el agro

La suba del gasoil repercute de forma transversal en el agro. Según detalló, “impacta directamente en diferentes costos de la producción. Por un lado, podemos mencionar a primera vista lo que es fletes, lo que es el transporte y por otro también cuestiones que hacen a costos de cosecha, de siembra”.

Uno de los puntos centrales es la dificultad estructural del campo para ajustar precios. “No puede ajustar, digamos, como quien dice, en precios porque son tomadores de precios”, explicó la entrevistada.

En ese sentido, la consecuencia es directa sobre la rentabilidad: “Termina ajustando en resultados, o sea, mayores costos a un mismo precio termina reduciéndose los resultados del eslabón de la producción”.