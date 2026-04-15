Desaceleración inflacionaria: “Es esperable que la inflación el mes que viene retome esa línea”

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, se refirió a que la inflación de marzo volvió a ubicarse en el centro del debate económico argentino. Con un registro del 3,4%, el dato oficial encendió nuevas señales de alerta entre analistas.

Gastón Alonso explicó que el dato estuvo levemente por encima de lo esperado: “La mayoría de las estimaciones estaban en torno al 3,3, no máximo, entre 2,7 y 3,3. Nosotros también estábamos un poquito por debajo de ese número, por debajo del 3,3. Finalmente fue 3,4”.

Qué impulsó la suba de la inflación

Uno de los factores que empujó la inflación fue el rubro alimentos. En ese sentido, detalló que, “un efecto particular que dio por encima de lo que se venía estimando es alimentos y bebidas sin alcohol, que estaba más en la zona del 2%, terminó cerrando en torno al 3 por la suba de carnes”.

De cara a abril, Alonso anticipó una desaceleración, aunque con matices importantes: “Abril está más o menos un punto por debajo de lo que dio el mes de marzo, más o menos 2,5, marzo dio 3,4”. Y agregó: “Es esperable que la inflación el mes que viene retome esa línea”.

La tendencia de la desinflación podría volver en el corto plazo

Sin embargo, advirtió que el problema no es solo el dato mensual, sino la tendencia de fondo: “Hace un tiempito, hace unos meses era 2% y ahora ya empezamos a hablar de un ritmo de 2,5”. Esta dinámica refleja una aceleración en la inflación subyacente, lo que complica el proceso de desinflación.

El análisis se profundiza al observar la inflación núcleo. Según el entrevistado, “la inflación núcleo en marzo de 2025 fue 3,2%, la inflación núcleo en marzo de 2026 fue 3,2%”.

Este dato evidencia la persistencia inflacionaria pese a cambios en el contexto macroeconómico. En esa línea, explicó el concepto de inercia: “No es gratis estos 10 meses de aceleración que tuvimos, va generando en la cabeza de la gente la conciencia de más o menos a cuánto corren los precios”.