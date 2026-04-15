El dólar blue cerró sin cambios este miércoles 15 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales bajaron en 246 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada con un total de 45.627 millones de dólares.

El dólar blue cerró sin cambios este miércoles 15 de abril. La divisa paralela no registró variaciones respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1410 y se compró a $1390.

Dólar blue

El dólar blue cerró sin cambios este miércoles 15 de abril. La divisa paralela se mantuvo estable respecto al cierre previo. De este modo, en la punta vendedora terminó en $1410 y en la compradora en $1390.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.401.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.452,30.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.459,80 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1794.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1380 en la punta vendedora, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1359,00 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 128 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 246 millones de dólares y cerraron en 45.627 millones de dólares.