Claudio Fantini: “Es tan posible un final cercano como una escalada monstruosa”

La posibilidad de un final cercano en la guerra con Irán convive con el riesgo de una escalada mayor. Así lo planteó Claudio Fantini, quien fue tajante al evaluar el escenario: “Yo creo que es tan posible un final muy cercano como también una escalada monstruosa de esta guerra”.

El analista remarcó que la incertidumbre domina la escena internacional y cuestionó directamente la credibilidad del presidente estadounidense: “Lo que es muy difícil es creer en la palabra de Trump”, afirmó, señalando un “desgaste monumental” en su figura.

Fantini también advirtió que el conflicto no solo es militar, sino que tiene profundas implicancias económicas y políticas: “Es un conflicto tan grave, tan peligroso, tan impredecible y tan perjudicial para la economía global”. En ese contexto, incluso mencionó críticas internas en Estados Unidos sobre la capacidad del mandatario para liderar en un escenario tan delicado.

Un liderazgo en crisis y sin respaldo global

Para el especialista, el mundo atraviesa un momento de desorden más que de reconfiguración estable: “Estamos en un desorden internacional, no en un orden internacional”, sostuvo.

En ese marco, Fantini explicó que las corrientes políticas iliberales, que parecían consolidarse a nivel global, comenzaron a mostrar fisuras. Puso como ejemplo el retroceso del liderazgo de Viktor Orbán y marcó distancias incluso dentro de la derecha europea, mencionando a Giorgia Meloni.

Según su análisis, el caso de Trump es excepcional: “Estamos viendo un caso rarísimo de aislamiento del presidente de una superpotencia mundial”. Este aislamiento, dijo, no tiene antecedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Fantini también subrayó que el mandatario estadounidense conserva apoyos puntuales, como el del presidente argentino Javier Milei, pero aclaró que esos respaldos son cada vez más excepcionales en el escenario global.

El conflicto con el Papa y un posible punto de quiebre

Uno de los factores más llamativos del análisis fue el enfrentamiento entre Trump y el papa León XIV. Para Fantini, este choque puede acelerar el desgaste político del presidente estadounidense: “Puede ser el comienzo del fin para Donald Trump”.

El analista recordó antecedentes históricos, como el conflicto entre Borys Jaruzelski y Juan Pablo II, que terminó debilitando al régimen comunista en Polonia.

En esa línea, concluyó que la combinación de aislamiento internacional, pérdida de credibilidad y enfrentamientos simbólicos de alto impacto podrían marcar un punto de inflexión en el liderazgo de Trump en medio de un contexto global extremadamente volátil.

