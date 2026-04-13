Agenda parlamentaria en el Congreso: “paz legislativa” y tensiones políticas

La actividad en el Congreso transita una semana de relativa calma, aunque con temas de peso en discusión. Según Mariana Mei, periodista parlamentaria, el escenario actual muestra un cambio respecto al año pasado. “Hay cierta paz legislativa”, señaló, al describir un contexto en el que predominan reuniones de comisión y el tratamiento de acuerdos internacionales.

Entre los puntos destacados aparece la próxima presentación del jefe de Gabinete. “Se pide una interpelación para que conteste sobre todo lo que ya conocemos, las irregularidades y demás”, explicó, marcando la intención de la oposición de ampliar el alcance del informe previsto.

En paralelo, el Gobierno busca avanzar con un acuerdo clave vinculado a la deuda histórica. “El gobierno pretende hacerse cargo de estas deudas que ya tienen más de 25 años”, indicó, en referencia a los acreedores que quedaron fuera del canje tras la crisis de 2001.

Avances legislativos y nuevos proyectos en agenda

Mei destacó que el oficialismo logró consolidarse en el ámbito parlamentario. “Ha logrado consolidarse en el Congreso”, afirmó, y contrastó esta situación con las dificultades iniciales de gestión. Según explicó, hoy el Gobierno consigue aprobar iniciativas con mayor facilidad.

Sin embargo, aclaró que este escenario convive con tensiones políticas. “La crisis política hace que no se compense por ahí”, sostuvo, al remarcar que los logros legislativos pierden impacto frente al contexto general.

Entre los proyectos en discusión, mencionó la denominada Ley Hojarasca, que podría tratarse en el corto plazo. “Es muy probable que el mismo ministro vaya a defenderla al Congreso”, anticipó, sugiriendo una estrategia oficial para acelerar su aprobación.

También se evalúan iniciativas sobre propiedad privada y morosidad de los hogares. “Hay un proyecto para que las familias puedan entrar en un plan de pago que sea aceptable”, explicó, en un intento por responder a la creciente presión económica sobre los sectores medios.

Expectativa por el 29 de abril y la agenda política

Uno de los momentos clave será la presentación del jefe de Gabinete ante el Congreso. “Quieren citarlo en otra oportunidad para hablar especialmente de estos temas”, señaló Mei, en relación con posibles nuevas instancias de control político.

En cuanto a otros debates, como la reforma de la Ley de Salud Mental, la periodista fue cauta. “Lo veo bastante verde”, afirmó, al indicar que aún no hay condiciones para su tratamiento inmediato.

Finalmente, resumió el clima político actual: “Todo lo que intenta lo va logrando… pero la crisis política sigue estando”, una definición que refleja el equilibrio entre avances legislativos y desgaste político.

