Mariano Gorodisch: “Las reservas netas son negativas”

La economía argentina atraviesa un momento delicado en materia de reservas internacionales, mientras el Gobierno busca consolidar una desaceleración inflacionaria y proyecta movimientos políticos estratégicos. En ese contexto, Mariano Gorodisch aportó una mirada crítica y detallada sobre el escenario actual.

“Las reservas netas son negativas según la metodología que usa el Fondo Monetario Internacional”, explicó el economista, marcando un punto de partida preocupante para el análisis macroeconómico. En ese sentido, subrayó que “la Argentina va a tener que seguir acumulando, no sólo comprando sino acumulando”, diferenciando dos conceptos que suelen confundirse en el debate público.

El especialista remarcó que, si bien hubo compras de divisas, el impacto real es limitado: “la acumulación no llegó al 20% del total por todos los vencimientos que tuvo que pagar”, lo que evidencia la presión que ejerce la deuda sobre las cuentas externas.

Inflación en descenso y expectativas del mercado

En paralelo, Gorodisch destacó que el Gobierno busca consolidar una narrativa de baja inflacionaria. Según explicó, “las previsiones del REM prevén ya un descenso de la inflación”, especialmente hacia el segundo semestre del año.

Este dato se alinea con la intención oficial de instalar que el pico inflacionario ya quedó atrás. En esa línea, el economista planteó el interrogante central de la estrategia oficial: “¿Este 3,4% de inflación fue lo máximo que vas a haber visto?”, reflejando el mensaje que el Ejecutivo intenta transmitir.

A nivel financiero, también mencionó medidas para incentivar el crédito y el ahorro en pesos. “El plan del gobierno es empezar a bajar más las tasas”, afirmó, destacando el rol del sistema bancario en esta dinámica. Además, explicó que algunas entidades ya avanzan con herramientas como cuotas sin interés y nuevos instrumentos de inversión: “empezó con las cuotas sin interés, con la baja de tasas para pymes y ahora con este plazo fijo UBA”.

El “plan secreto”: elecciones anticipadas y reforma política

Uno de los puntos más llamativos del análisis fue la revelación de una posible estrategia electoral. Gorodisch sostuvo que “hay un plan secreto que tiene el gobierno”, orientado a capitalizar el contexto actual.

Según detalló, la iniciativa incluiría cambios profundos en el calendario electoral: “lo que quieren es hacer una reforma electoral para eliminar las PASO”, junto con una medida aún más contundente: “adelantar las elecciones presidenciales para mayo del año que viene”.

El objetivo detrás de esta jugada sería aprovechar el momento político favorable. “El gobierno está viendo que si hoy fuesen las elecciones, va a ser reelecto”, afirmó, aunque advirtió que el paso del tiempo podría erosionar esas chances.

Finalmente, sintetizó la lógica de esta estrategia: “cuanto más tiempo pase, van bajando las chances”, lo que explicaría la urgencia de adelantar los comicios y reducir la incertidumbre.

