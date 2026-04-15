Lucas Gandolfi: “La baja de tasas es algo muy positivo para el sector”

El sector agropecuario atraviesa un escenario de contrastes, donde conviven señales positivas en materia financiera con fuertes presiones sobre los costos productivos. Lucas Gandolfi, miembro de la Comisión Directiva de CREA, explicó que “la baja de tasas, la realidad es que es algo muy positivo para el sector”, marcando un punto de inflexión en el acceso al financiamiento.

En esa línea, destacó la reaparición del crédito en moneda extranjera como una herramienta clave: “podemos ver hoy la vuelta al acceso al crédito en dólares”, lo que permite a los productores planificar inversiones en un contexto más estable. Además, subrayó que “para un sector que genera dólares como el nuestro, poder apalancarnos con una economía estable en dólares es muy bueno”.

El optimismo también se refleja en los números: “estamos hablando de un volumen de inversiones que se empieza a realizar más que interesantes”, afirmó, al comparar los niveles actuales con los del año pasado.

Costos en alza y presión sobre la producción

Sin embargo, el contexto internacional introduce nuevas dificultades. Gandolfi advirtió que “la situación política mundial acompaña menos al sector”, en referencia al impacto de los conflictos geopolíticos en los costos.

El aumento de insumos clave es uno de los principales problemas. “La suba en lo que es energía, particularmente en gasoil, va cerca del 22%”, detalló, junto con otro dato crítico: “en fertilizantes nitrogenados alcanza el 60% aumento respecto al año anterior”.

Estas subas afectan directamente la rentabilidad. “Nos deja fuera de un negocio como es la siembra ahora de trigo”, aseguró, anticipando una posible caída en el área sembrada. A pesar del buen clima y el entusiasmo, advirtió que “va a costar que se meta a sembrar trigo en un año donde los márgenes le dan negativos”.

A esto se suma una tensión estructural: “se han liberado 100% los costos, pero no se han liberado 100% los impuestos”, lo que, según el dirigente, limita la competitividad del sector.

Retenciones, infraestructura y competitividad global

Uno de los reclamos históricos del agro sigue vigente. Gandolfi fue claro al señalar que “la baja de retenciones es cada vez más necesaria”, especialmente en un contexto de volatilidad internacional.

En ese sentido, remarcó la necesidad de reglas de juego más equitativas: “necesitamos que nos saquen el pie de lo que son los precios”, para poder competir en igualdad de condiciones con otros países.

También valoró los posibles acuerdos internacionales, al considerar que “con más estabilidad y más previsión, es más fácil producir”, lo que podría favorecer al sector en el mediano plazo.

Finalmente, apuntó a un problema estructural que impacta directamente en la logística. “La infraestructura a nivel logística en el país está totalmente abandonada”, afirmó, señalando tanto rutas nacionales como caminos rurales. Esta situación genera un obstáculo adicional: “está costando muchísimo sacar la producción”, lo que incrementa costos y dificulta la llegada a los puertos.

