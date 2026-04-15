La oposición ya empezó a preparar el terreno para que la presentación de Manuel Adorni en Diputados, el próximo 29 de abril, deje de ser un informe de gestión más y se convierta en una virtual interpelación. El jefe de Gabinete llegará al recinto en medio del avance de la causa judicial en su contra por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito, con más de 4.800 preguntas enviadas por los diputados y con un menú opositor que incluye pedidos de informes e iniciativas para citarlo junto a Karina Milei; hasta desde el Senado ya empezaron a hablar de planteos de juicio político.

En ese escenario, la confirmación de que Adorni asistirá cara a cara al Congreso despejó una de las principales incógnitas de las últimas semanas. En la oposición circulaba la versión de que podía optar por responder por escrito para evitar la exposición directa, e incluso algunos legisladores deslizaban ante PERFIL que el funcionario podía no llegar al 29 de abril en el cargo si la crisis seguía escalando. Pero el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó por clausurar esas especulaciones al ratificar su presencia y anticipar una sesión áspera. “Va a ser picante. Compren pochoclos”, dijo el riojano.

El problema para el oficialismo es que esa confirmación, que pretende mostrar fortaleza, también instala una certeza incómoda: el Congreso será el próximo escenario del caso Adorni. Y estarán Javier y Karina Milei desde los palcos para arengar.

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La oposición prepara el ataque y Casa Rosada la defensa de Adorni

En Diputados comenzó a consolidarse una idea común entre bloques de distinto signo: aprovechar el informe de gestión para exigir explicaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, sus viajes, las propiedades sin declarar y el episodio que abrió el escándalo político, el traslado de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York. A eso se suma el caso $LIBRA, que también va a filtrarse en la discusión parlamentaria, ya que Adorni apareció en el peritaje del celular del empresario Mauricio Novelli como una de las posibles caras visibles de proyectos cripto.

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Según pudo saber PERFIL, en distintos despachos opositores ya trabajan sobre la posibilidad de convertir esa sesión en una caja de resonancia de escándalos que el Gobierno todavía no logró desactivar. No se trata solo de las preguntas escritas. La intención es activar pedidos de informes al Poder Ejecutivo, una interpelación al propio Adorni y a Karina Milei, y nuevas ofensivas vinculadas al expediente de la criptomoneda.

Esa presión también se trasladó al Senado. José Mayans sostuvo que la Cámara de Diputados debería analizar la posibilidad de impulsar el juicio político contra el jefe de Gabinete, en una declaración que, aunque hoy no tiene chances reales de prosperar, suma temperatura política al caso. El planteo del formoseño no altera por ahora la relación de fuerzas, pero sí ayuda a consolidar una idea que ya recorre a buena parte de la oposición: Adorni dejó de ser apenas un funcionario bajo sospecha para convertirse en un problema político del Gobierno.

La apuesta opositora se alimenta, además, de un dato que observan con atención. La semana pasada, durante la sesión por la reforma de la Ley de Glaciares, quedaron cerca de reunir los números para avanzar con apartamientos de reglamento y colar temas incómodos en el recinto. En algunos bloques creen que, si logran sostener esa tendencia, podrían usar el 29 de abril como un punto de apoyo para emplazar comisiones o forzar nuevos movimientos contra la Casa Rosada.

Quienes van a ser clave son los aliados del gobierno, como el PRO, que desde su jefe del bloque, Cristian Ritondo, bajó una línea de que "se investigue en la Justicia". Pero en los pasillos, hay dudas y mucha incertidumbre por el futuro de Adorni.

Del otro lado, ya anticipan que la sesión caliente tendrá "carpetazos", especialmente a dirigentes del peronismo, la principal fuerza opositora.

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Blindaje oficial y dudas en los propios

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió cerrar filas. En pocos días, Karina Milei mostró a Adorni en una actividad en el Instituto Malbrán y Javier Milei hizo lo propio en la cumbre de AmCham, dos gestos sucesivos que buscaron instalar una señal inequívoca de respaldo político. La foto fue el mensaje: no habrá relevo y el jefe de Gabinete seguirá siendo parte del núcleo duro del poder libertario.

La lógica de la Casa Rosada es simple. Si Adorni cae, el golpe no impacta solo sobre un funcionario, sino también sobre la estructura política que diseñaron los Milei para administrar el Gobierno. Por eso eligieron responder con exhibición pública antes que con silencios o repliegue. También por eso, en el oficialismo repiten que no habrá cambios inmediatos en la primera línea del gabinete.

Pero ese operativo blindaje no ordena del todo a la tropa. Según pudo saber PERFIL, varios aliados y hasta algunos diputados propios no están del todo convencidos de salir a defender con entusiasmo a Adorni el 29 de abril. La instrucción de Casa Rosada es clara y nadie quiere quedar del lado de una fisura interna en plena crisis, pero en privado aparecen dudas sobre cuánto costo político conviene absorber por un funcionario cada vez más comprometido.

Ese reparo explica parte del nerviosismo que recorre al oficialismo. En el Congreso saben que el problema ya no pasa solo por resistir a la oposición, sino también por evitar que el caso contamine todavía más a los bloques que hasta ahora vienen acompañando al Gobierno en los temas sensibles. ¿Podrá usarse como moneda de cambio frente a negociaciones con aliados, como la reforma política que el gobierno busca activar?

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Una jugada para repartir la atención

La tensión por la presentación de Adorni en Diputados ya obliga al oficialismo a pensar una estrategia más amplia para ese día. En ese marco, en el Senado comenzó a circular la posibilidad de convocar también para el 29 de abril a una sesión con otros temas relevantes para el Gobierno. Entre las opciones que se analizan aparecen el pliego de Carlos Mahiques y el proyecto de Federico Sturzenegger sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

La maniobra tendría un efecto político evidente: dividir la atención pública en una jornada que, si dependiera solo de Diputados, podría quedar dominada por el informe de gestión del jefe de Gabinete y por el intento opositor de convertirlo en un paredón político. No se trata solo de sostener a Adorni, sino también de evitar que toda la agenda del día quede capturada por sus explicaciones.

Ese cálculo muestra hasta qué punto el oficialismo asume que el 29 de abril será una fecha delicada. No casualmente, el Congreso se convirtió en el lugar donde convergen varias de las tensiones que el Gobierno arrastra desde marzo: el caso Adorni, la reactivación opositora por $LIBRA, la fragilidad de algunos acuerdos parlamentarios y la dificultad para volver a instalar una agenda positiva.

JD/ AF