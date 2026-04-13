El Gobierno insiste con eliminar las PASO, pero llega más débil a negociar con sus aliados

El gobierno de Javier Milei volvió a poner en marcha su plan para reformar el sistema electoral y avanzar con la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras semanas de definiciones internas, la Casa Rosada activó negociaciones con gobernadores y bloques aliados para intentar reunir los votos necesarios en el Congreso.

El oficialismo busca darle impulso al proyecto en los próximos días, con la intención de tratarlo durante este año y dejar definido el esquema electoral de cara a 2027. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que incluye cambios en el financiamiento de los partidos y la consolidación de la Boleta Única de Papel.

No se trata de un movimiento aislado. La eliminación de las PASO es uno de los objetivos que el Gobierno viene planteando desde el inicio de la gestión y que el propio Milei volvió a poner sobre la mesa en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, cuando habló de la necesidad de “reformar integralmente el sistema electoral”.

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El gobierno busca recuperar su agenda

El oficialismo ya había intentado avanzar sobre las primarias en 2024, pero ante la falta de consensos en el Congreso terminó acordando su suspensión para las elecciones legislativas de 2025. Ahora busca dar un paso más y eliminarlas definitivamente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que esa será la intención del Gobierno. La reforma no se limitará a las PASO: incluirá cambios en el régimen de partidos políticos, su financiamiento y modificaciones en la Boleta Única.

El plan del Gobierno para eliminar las PASO y complicar al peronismo rumbo a 2027

Según consignó TN, la mesa política que impulsa la iniciativa está integrada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich y el propio Menem, entre otros funcionarios.

Entre los puntos en análisis aparece también la posibilidad de avanzar hacia un esquema con mayor peso de financiamiento privado para los partidos, una propuesta que genera resistencias en los espacios tradicionales.

Los aliados que no están a favor de eliminar las PASO

El desafío del oficialismo no es menor. Cualquier modificación del régimen electoral requiere mayorías absolutas en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

En ese escenario, el Gobierno depende del respaldo de los bloques dialoguistas, donde ya aparecieron dudas sobre avanzar con una eliminación lisa y llana de las PASO. “Las PASO a nivel nacional no estamos de acuerdo en eliminarlas ya, cuando ya hay una estrategia electoral hacia 2027”, señalaron legisladores del PRO en diálogo con PERFIL.

En ese espacio advierten que las primarias siguen siendo una herramienta clave para ordenar candidaturas dentro de posibles alianzas. En la misma línea, un diputado nacional aliado a LLA sostuvo ante este medio: “No estamos para eliminar las PASO y no ofrecer nada más. Tenemos que pensar una alternativa”.

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Desde la UCR, el senador Maximiliano Abad también había planteado reparos al advertir que eliminar las primarias sin un sistema alternativo “constituye un retroceso”. Esto marca que en el debate parlamentario ya aparece una resistencia transversal: no solo de la oposición dura, sino también de sectores que acompañaron al Gobierno en otras votaciones.

Y ni que hablar en el peronismo, donde directamente acusan que se trata de una reforma para debilitar a la principal fuerza opositora: “Estoy en contra de eliminar las PASO. Era presidente del bloque cuando sancionamos esa ley y sigue siendo beneficiosa para el sistema político”, afirmó el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi en diálogo con PERFIL.

“Antes los candidatos los elegían las cúpulas partidarias y ahora la sociedad puede participar. Fortalece la política. Eliminarlas sería un retroceso”, agregó. Y concluyó: “Creo que hay una especulación del Gobierno que cree que sin PASO al peronismo le va a costar encontrar un método para seleccionar candidatos”. El diputado también cuestionó el argumento del costo fiscal. “Es ridículo. Ese análisis lleva a pensar que no es bueno que haya elecciones porque generan gasto”.

En el oficialismo, en cambio, sostienen que la reforma apunta a simplificar el sistema electoral y a reducir lo que consideran distorsiones en el funcionamiento de los partidos.

El contexto Adorni puede cambiar la discusión

A diferencia del escenario en el que el Gobierno logró suspender las PASO en 2025, la nueva ofensiva se da en un contexto político más complejo. En las últimas semanas, una serie de escándalos impactaron en la agenda oficial: la investigación por la criptoestafa $LIBRA, las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, y los cuestionamientos por créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno.

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Ese cuadro reconfigura la negociación parlamentaria. Sectores de la oposición consideran que el oficialismo llega con menor margen político para imponer condiciones y podría verse obligado a negociar el alcance de la reforma.

Justamente, la discusión por esta reforma electoral se cruza con que el próximo 29 de abril, el jefe de Gabinete deberá presentarse en Diputados para brindar su informe de gestión, en una sesión que estará atravesada por los cuestionamientos de la oposición. El oficialismo necesita sostener el respaldo de los bloques dialoguistas no solo para defender a su jefe de Gabinete, sino también para avanzar con una de sus apuestas centrales: la reforma del sistema electoral.

Con el proyecto aún sin ingresar formalmente, el debate empieza a tomar forma. Pero en el Congreso ya se perfila un dato: la eliminación de las PASO no será solo una discusión técnica, sino una negociación política atravesada por el clima de época y por el equilibrio de fuerzas rumbo a 2027.

JD/ EM