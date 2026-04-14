Menem confirmó que Adorni irá a Diputados el 29 de abril y bromeó: “Compren pochoclo, va a ser picante”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este lunes que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la causa judicial por corrupción y enriquecimiento ilícito, concurrirá al recinto el próximo miércoles 29 de abril, y vaticinó que el cruce del funcionario con la oposición será “picante”.

“Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó risueñamente el riojano durante una charla que brindó en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la histórica sede de la calle Montevideo, al anunciar la presentación del informe de gestión a cargo del exvocero presidencial.

El diputado de La Libertad Avanza defendió con vehemencia a Adorni frente a las denuncias por malversación de fondos públicos y obsceno crecimiento patrimonial sin declarar, en tanto que apuntó contra la oposición por “generar desánimo” y por querer “llevar al Gobierno al barro”.

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Para Menem, "todo tiene un solo objetivo" y “está vinculado con generar desánimo y llevar al Gobierno al barro”. "No hay ninguna propuesta de los otros sectores", opinó el titular de la Cámara de Diputados durante su exposición ante más de un centenar de abogados porteños.

El jefe de Gabinete dará su primer informe de gestión ante la Cámara Baja en dos semanas. Pese a la creciente incomodidad dentro del oficialismo y entre sus aliados, desde La Libertad Avanza confirmaron que el funcionario no baja ni posterga su presentación. Hasta Javier Milei publicó en X que no se lo perdería. Sin embargo, al no haber confirmación de su asistencia, luego deslizaron que el mensaje presidencial podía interpretarse como que Milei seguirá la sesión por transmisión online.

Por su parte, los legisladores ya le enviaron a Adorni un récord de más de 4.800 preguntas escritas, cuyas respuestas se conocerían horas antes de la presentación. Desde el oficialismo confirmaron que el ministro "se está preparando" para enfrentar el interrogatorio.

Karina Milei continúa ratificando a Manuel Adorni

El respaldo de Martín Menem a Manuel Adorni no es aislado. Este mismo lunes Karina Milei le brindaba nuevos gestos de apoyo en medio de una crisis que parece no tener techo, visitando juntos el Instituto Malbrán y mostrándose frente a la prensa en la Casa Rosada, tanto dentro como fuera del edificio. Como explicó Pablo Varela, se trató también de un mensaje hacia el interior del Gabinete, tras un fin de semana en el que todas las crónicas periodísticas indicaban la creciente incomodidad por parte de los integrantes del staff de Gobierno.

Además, la secretaria General de la Presidencia volverá a mostrarse con el jefe de Gabinete el jueves en una actividad en Vaca Muerta, en donde estará el titular de YPF, Horacio Marín. El próximo viernes está prevista una nueva reunión de la Mesa Política, sin la presencia de la hermana del presidente, quien viajará a Israel junto a Javier Milei. En dicha Mesa, Adorni y buena parte del Gabinete deberán continuar trabajando en el diseño de la estrategia legislativa del oficialismo.

ML