Oliveto afirmó que Adorni es “una persona que se ha manejado pésimamente”

La diputada nacional Paula Oliveto aseguró este lunes que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es “una persona que se ha manejado pésimamente”, al tiempo que consideró que “que no pueda rendir cuenta de sus actos” es “motivo para ser desplazado” del cargo.

Carrió sobre el caso Adorni: "Es una película de Almodóvar sobre la corrupción, ¿a quién se le ocurre ir en avión privado a Punta del Este?

“Motivo para ser desplazado”

“Tiene que responder cómo compró lo que compró, porque le está haciendo mucho daño al Gobierno, y que no pueda rendir cuenta de sus actos ya para un funcionario público debe ser motivo para ser desplazado”, sostuvo la legisladora de la Coalición Cívica.

“Me parece todo un espanto”, enfatizó Oliveto al referirse al caso del vocero presidencial en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

Maslatón: "En primera viajan los boludos y los cagadores, Adorni es las dos cosas al mismo tiempo"

"Espantoso"

“Lo que me parece más espantoso es que una persona que genera tantas dudas, que no puede rendir cuentas de sus actos y que no puede demostrar cómo accedió a esos bienes, hoy continúa estando en el Gobierno”, insistió la diputada.

Y luego completó: “Adorni dijo que no se ha ido de vacaciones nunca y después se comprobó que sí. No se puede decir cualquier cosa”.

“El Presidente también devalúa su propia palabra, desde el insulto al que piensa distinto, con frases que nadie puede entender de dónde las saca, por lo vulgares que son, hasta estas cosas de mentir, porque en definitiva todos queremos que a Milei le vaya bien, no queremos volver al pasado”, cerró Oliveto.