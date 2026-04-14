Karina Milei recibió a gobernadores y avanza un esquema para obras con inversión privada

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una reunión en Casa Rosada con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, en la que se analizó una nueva herramienta para impulsar obras de infraestructura mediante financiamiento privado.

Según se informó oficialmente, el Gobierno nacional avanzará con la firma de un decreto que permitirá que algunas provincias puedan promover inversiones privadas para ejecutar trabajos en tramos de rutas nacionales ubicadas dentro de sus territorios.

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Del encuentro participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mientras que no estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en los últimos días quedó en el centro de cuestionamientos por presuntas irregularidades.

En un comunicado oficial, se detalló que durante la reunión se abordó la agenda conjunta entre Nación y provincias, y se confirmó el avance del decreto que habilitará este esquema de participación privada en obras públicas viales.

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En ese marco, los gobernadores Frigerio y Cornejo destacaron el trabajo coordinado con el Ejecutivo nacional y ratificaron el acompañamiento de sus provincias al rumbo de la administración.

El anuncio se da en un contexto de creciente tensión por la falta de obra pública, uno de los principales reclamos de sectores opositores. Este mismo martes, intendentes peronistas realizaron una movilización con apoyo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para exigir la reactivación de proyectos de infraestructura, paralizados por el Gobierno bajo el argumento de restricciones presupuestarias y denuncias de corrupción en gestiones anteriores.

LB