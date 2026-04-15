Se activa el plan del Gobierno para que se aprueben los pliegos de los jueces que envió Mahiques al Senado

El plan del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya está activado en el Senado y su ejecutora, Patricia Bullrich, tiene avanzado el diseño de la hoja de ruta para tratar y aprobar a los más de 90 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo a la Casa Rosada.

La Libertad Avanza aspira a sesionar antes de finalice el mes de mayo. La fecha tentativa es el 21 de ese mes, una semana después de que termine la ronda de 6 audiencias públicas que comenzará el próximo 30 de abril y que culminará el 14 de mayo.

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30 de abril, 6,7,13 y 14 de mayo serán las otras fechas elegidas para que la estratégica Comisión de Acuerdo trabaje para sacar los despachos y llegar a los últimos días del mes de mayo, con los despachos clave para ser aprobados en el recinto.

Este jueves 16 de abril, será el turno de Carlos Mahiques, el padre del Ministro de Justicia quien buscará prolongar su acuerdo para el máximo tribunal penal del país. Su pliego, tomó estado parlamentario varios días antes que los enviados por el Poder Ejecutivo, listados por el ministro Mahiques, la aprobación del presidente Javier Milei, y la supervisión de la Secretaría Legal y Técnica, de la Presidencia, a cargo de María Ibarzabal, quien responde políticamente a Santiago Caputo.

Clan Mahiques: Una familia judicial al poder

Entre los nombres, figuran múltiples guiños al sistema judicial, Comodoro Py, y hasta un gesto de distención para con el kirchnerismo.

Además de Ana Cristina Juan, quien es pareja del jueza federal Marcelo Martínez de Giorgi, y de María Julia Sosa, quien es la secretaria en el juzgado de Julián Ercolini, asoman otros nombres que acarrean polémica.

Nicolás Pacilio es candidato a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal, N°1. Actualmente es secretario de la Cámara Federal de Apelaciones, por lo que trabaja codo a codo con los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, ambos, muchas veces señalados por Cristina Kirchner.

Ivana Quinteros es candidata al Tribunal Oral en lo Criminal N°20, es actual Secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Andrés Moldes, está postulado para Fiscal Penal Económico y pasarían por su escritorio causas claves vinculadas al lavado y al contrabando. Es hijo del ex fiscal Germán Moldes.

El nombre más importante entre los guiños al sistema judicial es el de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y su pliego lo postula para un Tribunal Federal en Santa Fe.

Otre gesto para la familia judicial, es el de María Victoria Ordoñez, quien fue pareja del ministro Mahiques y que está postulada para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 102 de Caba. Ordoñez fue funcionaria de la Ciudad en el área de familia y niñez.

Otro nombre que llamó la atención fue el guiño dado al kirchnerimo. Laureano Alberto Durán, fue subrogante en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, que tiene competencia electoral en el distrito más grande del país. A Durán se lo vincula con el kirchnerismo; su cargo subrogante fue confirmado años atrás por Alejandra Gils Carbó.



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