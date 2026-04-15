SITRAJ en alerta: denuncian que Hacienda busca frenar el aumento a judiciales en Corrientes

El clima de tensión salarial se trasladó al ámbito del Poder Judicial. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) se declaró en estado de alerta ante la versión de que el aumento del 6% pautado para el mes de abril podría no liquidarse con los próximos haberes, pese a estar ratificado por el Acuerdo Extraordinario Nº 2/26.

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Fuentes gremiales confirmaron a Perfil que el malestar surgió tras detectar irregularidades en el proceso administrativo previo al cierre de planillas. "Sabemos extraoficialmente que (el Ministerio de) Hacienda estaba haciendo todo lo posible para que no se liquide y que no se habría cargado al Departamento de Informática la actualización del 6%", explicaron desde el sindicato.

Gestiones de último momento

A pesar de la incertidumbre, desde el SITRAJ aclararon que, legalmente, el acuerdo de recomposición salarial "sigue firme". En las últimas horas, la cúpula gremial inició una ronda de conversaciones con ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para exigir que se respete lo firmado en el acuerdo extraordinario.

El retraso en la carga del incremento en el sistema Sis.Per (Sistema de Personal) es la principal señal de alarma para los trabajadores, quienes consideran que el Poder Ejecutivo está ejerciendo presión sobre la autonomía financiera de la Justicia para postergar el desembolso de fondos.

Escenario de conflicto

La respuesta del gremio ante un eventual incumplimiento será inmediata. Según adelantaron, la Comisión Directiva del SITRAJ se reunirá de urgencia si se confirma que los sueldos se liquidan sin el aumento.

Por su parte, advirtieron que el máximo tribunal de la provincia también deberá tomar una postura institucional tajante.

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"Esperamos que el STJ tome todos los recaudos para asegurar que ese acuerdo se cumpla cabalmente", sentenciaron desde el gremio a este medio.

A nivel institucional, señalaron que el Tribunal deberá "hacer lo que corresponde en el marco de la Constitución Provincial" para garantizar la independencia de poderes y el cumplimiento de las obligaciones salariales ya pactadas.