Un senador aliado criticó a Milei: "No podemos tener un Gobierno nacional rico con provincias mendigando"

En el marco de la AmCham Summit 2026, el senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, lanzó duras críticas a la gestión de la administración central respecto al federalismo fiscal. Bajo el lema “Argentina federal en desarrollo”, el legislador correntino fue una de las voces principales del panel "Debate Legislativo", donde compartió estrado con la senadora y titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

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Vischi, quien acompañó las últimas medidas oficialista en el Congreso, fue categórico al analizar la tensión financiera entre la Casa Rosada y las jurisdicciones del Interior. “No podemos tener un gobierno nacional rico con provincias mendigando”, arremetió ante un auditorio colmado por los principales empresarios y dirigentes del país convocados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

Seguridad jurídica y economías regionales

Durante su intervención, el legislador radical subrayó que el interés de los embajadores y mercados internacionales por Argentina es real, pero advirtió que la oportunidad se perderá sin reglas claras. “El Congreso tiene que garantizar la seguridad jurídica en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno. No es una concesión a los mercados, es la partida de nacimiento de un país serio”, sentenció.

Para Vischi, el crecimiento armónico de la Nación depende directamente del fortalecimiento de las economías regionales, a las que definió como el motor para exportar y aportar divisas desde el Interior.

En este sentido, destacó el rol del Senado como la institución encargada de que "la voz de las provincias" esté reflejada en las leyes estratégicas.

Coparticipación y pacto fiscal

Respecto a la presión impositiva y el reparto de fondos, el senador instó al Ejecutivo Nacional a sentarse a la mesa con los gobernadores. “Es muy importante que haya un diálogo permanente en temas como la discusión de la coparticipación. Todos tenemos claro que es necesario bajar los impuestos, pero para eso hay que dialogar y pactar fiscalmente cuáles son las reglas del juego”, explicó.

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Finalmente, Vischi se distanció de los sectores que buscan la "destrucción" del Gobierno para obtener réditos electorales, pero insistió en que el consenso no debe interpretarse como debilidad. “Debemos evitar que le vaya mal a un gobierno solo para tratar de volver al poder. Tenemos que construir sobre pilares sólidos para aprovechar la potencialidad de la Argentina”, concluyó ante la mirada atenta del círculo rojo empresarial.