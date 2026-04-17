El Banco de Corrientes aprobó su balance y Laura Sprovieri seguirá en la presidencia

En un encuentro clave para la institucionalidad de la banca pública, el Banco de Corrientes (BanCo) celebró el jueves su Asamblea General Ordinaria N° 119. Durante la jornada, los accionistas aprobaron por unanimidad la Memoria, la Reseña Informativa y el Balance correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2025, ratificando el sólido desempeño de la institución en el período que cerró el pasado 31 de diciembre.

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La reunión tuvo lugar en la moderna sede de la calle Lavalle 415, ubicada en el Centro Administrativo de la Capital. Además de los resultados contables, la asamblea definió la estructura de mando para el nuevo ciclo, confirmando la continuidad de las autoridades que vienen liderando el proceso de modernización de la entidad.

Ratificación de autoridades

Tras la votación de las distintas clases de accionistas, se resolvió que Laura Sprovieri continúe al frente de la institución como presidenta. La acompañarán en la conducción Ricardo Rodríguez como vicepresidente y Enzo Maria en su rol de director. De esta manera, el Directorio mantiene su conformación actual para profundizar las políticas de expansión financiera y tecnológica iniciadas en 2024.

Del encuentro participó también el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Héctor Grachot, junto a representantes de la Inspección General de Personas Jurídicas. La presencia del funcionario provincial subrayó el vínculo estratégico entre el BanCo y las políticas de estado impulsadas por el Poder Ejecutivo correntino.

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Comisión Fiscalizadora

En el marco del orden del día, también se procedió a la designación de quienes integrarán la Comisión Fiscalizadora para el presente ejercicio. Los síndicos titulares reelegidos para velar por la transparencia y legalidad de las operaciones bancarias fueron Mijael Julián, Luis Miguel Gutnisky y Domingo Gómez Sierra.

Al finalizar el acto, desde la entidad reafirmaron su rol como el principal pulmón financiero de Corrientes. El objetivo para el 2026, según indicaron fuentes de la institución, será seguir fortaleciendo el crédito al sector productivo y la inversión en infraestructura digital, consolidando el crecimiento económico y social en cada rincón de la provincia.