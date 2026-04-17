Amenazas de tiroteo en escuelas de Corrientes: fuerte operativo policial y revisión de mochilas

La comunidad educativa de la ciudad de Corrientes amaneció este viernes bajo un clima de fuerte tensión tras la aparición de amenazas de ataques armados en diversos colegios. El mensaje más directo fue hallado en un baño del Instituto Monseñor Ramón Roubineau, donde un escrito advertía: "No vengan el 17/04, tiroteo".

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Ante la gravedad del hecho, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia, por disposición de la Fiscalía en turno, desplegaron un operativo de vigilancia y prevención que incluyó la revisión de mochilas de los alumnos al momento del ingreso. El procedimiento afectó a instituciones de gran concurrencia como el Colegio Yapeyú, la Escuela Hipólito Yrigoyen, el colegio Edgar Romero Maciel, entre otros.

Comunicados oficiales y protocolos

A través de las plataformas institucionales, los establecimientos informaron a los tutores sobre las medidas excepcionales. El Colegio Yapeyú comunicó que los controles se realizaron bajo el resguardo institucional y con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada escolar. "Solicitamos acompañar desde el hogar, promoviendo el diálogo ante cualquier inquietud", indicaron desde la dirección.

Por su parte, el Instituto Roubineau detalló que la revisión de mochilas fue una instrucción directa de la fiscal actuante. Asimismo, la institución habilitó la posibilidad de que las familias que decidieran no enviar a sus hijos por precaución pudieran justificar la inasistencia a través de correos electrónicos oficiales, asegurando que los docentes estarían informados de cada caso particular.

Sin incidentes reportados

A pesar del despliegue policial y la inquietud de los padres, las autoridades confirmaron que, hasta el momento de esta publicación, no se registraron inconvenientes ni se hallaron elementos peligrosos en los controles.

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Las clases se dictan de manera normal en la mayoría de los establecimientos, aunque con una asistencia sensiblemente menor a la habitual debido al temor generado por las amenazas.

Mientras, la Policía de Corrientes y las autoridades de los establecimientos avanzan en la investigación para identificar el origen de los mensajes.