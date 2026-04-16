Sin celulares: la medida de una escuela correntina para mejorar la atención de los alumnos

En una decisión que busca priorizar el rendimiento académico y el vínculo social directo, la Escuela Normal "Ramón J. Cárcano" de la ciudad correntina de Monte Caseros anunció la implementación de una jornada escolar sin celulares para este ciclo 2026. La medida, que ya fue comunicada a los tutores, establece restricciones estrictas sobre el uso de cualquier dispositivo electrónico dentro del establecimiento.

Rodolfo Aguiar: "Milei al único que sacó de la pobreza es a Adorni, que se pudo comprar varios inmuebles"

La normativa no solo afecta al tiempo frente al pizarrón, sino que se extiende a la totalidad de la permanencia del alumno en la escuela. Según el comunicado oficial, no se podrán utilizar celulares, relojes inteligentes, auriculares ni otros elementos tecnológicos durante las clases, los recreos, ni en los momentos de desayuno o merienda.

Reglas y sanciones

Desde la dirección de la escuela aclararon que los estudiantes tienen permitido llevar los dispositivos por seguridad en el trayecto de ida o vuelta a sus hogares, pero con una condición innegociable: deberán permanecer apagados y guardados en la mochila, pudiendo ser encendidos únicamente al momento de la salida definitiva del colegio.

El protocolo de cumplimiento también es riguroso. En caso de que un estudiante sea sorprendido utilizando tecnología sin autorización, el dispositivo será retirado por las autoridades y solo se entregará en mano al tutor legal.

Comunicación en emergencias

Para llevar tranquilidad a los padres, la escuela estableció un canal de contacto directo ante eventualidades. En caso de una urgencia familiar, los tutores podrán comunicarse con la preceptora del curso, y la institución se encargará de dar aviso inmediato al estudiante de forma personal, tal como se realizaba antes de la masificación de los smartphones.

Plus de Refuerzo en Corrientes: confirman el cronograma de pago de los 100 mil pesos para abril

"Invitamos a las familias a acompañar esta medida, fomentando el uso responsable de la tecnología", expresaron desde la institución de Monte Caseros. Bajo el lema "Entre todos construimos un mejor espacio para aprender", la Escuela Normal se suma a la tendencia creciente de centros educativos que buscan mitigar el impacto negativo de las pantallas en el proceso de aprendizaje y la salud mental de los jóvenes.