Aguiar: "Milei al único que sacó de la pobreza es a Adorni que se pudo comprar varios inmuebles"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que el presidente Javier Milei “al único que sacó de la pobreza es a Adorni y a toda su familia que se pudo comprar varios inmuebles”.

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Pobreza

Además señaló que "más de 2.800.000 pesos es el ingreso mínimo que cualquier trabajadora o trabajador tendría que asegurarse para vivir dignamente” y que “no le podemos creer al gobierno cuando dice que baja la pobreza".

“No nos pueden subestimar tanto como sociedad. La pobreza es una ecuación numérica en la Argentina. Es decir familia tipo que no garantiza 1.400.000 pesos es pobre, qué pasa con el 1.400.001 pesos. ¿No es pobre?”, planteó Aguiar.

“Si en este momento medimos pobres y casi pobres en el país los hogares son el 71% pero eso trasladado a personas es el 83% de las personas”, agregó en declaraciones a Futurock.

Y luego recordó: “El año pasado decía ´la clase media es una especie en peligro de extinción´. Yo creo que desapareció. Lo hicieron solamente en dos años”.

“Por eso este FRESU ahora no sólo salió a la calle, ahora disputa sentido. Y también es librar la batalla cultural”, sostuvo Aguiar.

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Criticas a Adorni y a la Libertad Avanza

“No podemos tener un gobierno que pretendió convencer a una buena parte de la sociedad de que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los curros, y resulta que son los mismos funcionarios de la Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con el Estado como quedó comprobado con el Banco Nación y los créditos hipotecarios multimillonarios solamente para amigos, créditos VIP para funcionarios del gobierno al que no tienen acceso ningún argentino”, cuestionó Aguiar.

“´Saqué a millones de la pobreza´, dice el caradura del presidente. Yo al único que vi que sacó de la pobreza es a Adorni y a toda su familia que se pudo comprar varios inmuebles en cuestión de semanas nada más”, concluyó el secretario general de ATE.